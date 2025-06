Por conflictos, la Alcaldía de El Alto no organizó el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco

Por Jorge Manuel Soruco Ruiz

Fuente: Visión 360

La Alcaldía de El Alto informó este viernes que no habrá acto oficial para festejar el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. La causa es el conflicto con los vecinos de los distritos 4 y 7.

Fuentes del Gobierno Municipal indicaron que no pudieron trabajar adecuadamente, debido a que los manifestantes bloquearon la entrada a la Alcaldía, obligando a trasladar temporalmente distintas oficinas. Por eso, no se pudo trabajar para alistar la ceremonia. De hecho, se informó que la misma alcaldesa, Eva Copa, no celebrará esta fiesta.

Sin embargo, se cuestionó la explicación, ya que ciudadanos explicaron que los funcionarios municipales podían trabajar mediante teletrabajo.

Esta semana, vecinos de los Distritos 4 y 7 cerraron la Alcaldía de El Alto con demandas de obras, la destitución del subalcalde del Distrito 4 y el rechazo del traslado de direcciones.

Para complicar las cosas, la Alcaldesa debe renunciar, ya que postula a la presidencia con su partido Morena.