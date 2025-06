Producción agrícola está en peligro de perderse

La producción agrícola del Cono Sur del departamento de Cochabamba está en riesgo de perderse por los bloqueos ‘evistas’ que se registran en diferentes carreteras del país que este sábado ya cumplen 13 días.

Fuente: Correo del Sur

“Hay mucha producción que estamos poniendo en riesgo, como el tomate, cebolla que está en plena cosecha. Más o menos está yendo por cada feria a Cochabamba, que son más de 70 camiones”, reveló Darwin Vera, alcalde de Omereque en contacto con Unitel.

Según la autoridad, ante la situación por el cierre de varias vías, muchos conductores se arriesgan y buscan rutas alternas para poder llevar sus productos.

“Hoy en día, se encuentran más de 50 camiones yendo, o sea, se arriesgan por otros caminos alternos, por ejemplo Vila Vila, Caíne, de Caíne bajan por Toro Toro hacia Anzaldo, Cochabamba”, contó.

De acuerdo a los datos, en estos momentos, varios camiones cargados de tomate y cebolla se encuentran atrapados por los bloqueos.

Además, denuncian que los bloqueadores llegaron incluso a amenazar a los productores con hacer detonar dinamitas si pretenden pasar estas vías cerradas por las medidas de presión.

“Me indican que no se puede conversar, todo es amenaza o decir que vamos a meter dinamita o vamos a derrumbar más cerros con temas de piedras, ahí no va a ser peor el tema de no haber paso”, manifestó.

Los productores están con tomate y cebolla parados entre dos a tres días. Su producción ya está madura y corre el riesgo de dañarse. Las autoridades del cono sur dicen que podría echarse a perder la poca producción que queda en esa región.

