Qué es el Penetrador Masivo de Artillería, la bomba estadounidense de 30.000 libras que destruye objetivos subterráneos

Equipado con guía por GPS y una espoleta inteligente, este proyectil está preparado para identificar construcciones fortificadas bajo tierra y detonar en el punto de mayor vulnerabilidad del objetivo

La GBU-57, es más conocida como "rompe-búnkeres" o Penetrador Masivo de Artillería (Massive Ordnance Penetrator, MOP) (Fuerza Aérea de Estados Unidos vía AP, Archivo).





En caso de que Estados Unidos intervenga en el conflicto entre Israel e Irán, es probable que uno de sus principales objetivos sea degradar o destruir las instalaciones subterráneas de Teherán dedicadas al enriquecimiento de material nuclear.

Esa tarea recaería, con toda probabilidad, en un reducido número de bombarderos estratégicos de la Fuerza Aérea capaces de lanzar bombas guiadas de precisión de 30.000 libras, diseñadas para destruir objetivos subterráneos.

Esa bomba, la GBU-57, es más conocida como “rompe-búnkeres” o Penetrador Masivo de Artillería (Massive Ordnance Penetrator, MOP).

¿Por qué el MOP es la herramienta adecuada para esta misión?

La respuesta está en su nombre. El MOP está diseñado específicamente para instalaciones profundamente enterradas y fortificadas, como búnkeres y túneles. Su diseño, su peso masivo y su estructura de aleación de acero le permiten penetrar el suelo antes de detonar, según la Fuerza Aérea.

Aunque es el arma convencional más pesada del arsenal estadounidense, no está concebida para dispersar explosivos en áreas amplias. Los comandantes dependen de su precisión guiada por GPS para alcanzar objetivos específicos y altamente protegidos, que las bombas ordinarias no podrían destruir. No hay informes públicos de que el MOP haya sido utilizado en combate, según expertos.

Funcionarios de defensa han indicado que el MOP puede penetrar hasta aproximadamente 60 metros. Sin embargo, probablemente ha mejorado su capacidad tras dos décadas de desarrollo adicional, señaló Trevor Ball, un ex técnico del Ejército especializado en desactivación de explosivos.

Mientras que Israel ha empleado municiones estadounidenses en su campaña aérea sobre Gaza, Líbano e Irán, sus cazas no pueden transportar el MOP. El bombardero furtivo B-2 Spirit es el único avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que puede desplegar esta bomba, según ha informado la institución.

Existen 19 B-2 operativos, de acuerdo con la Fuerza Aérea. Aunque viaja a velocidades subsónicas, el B-2 puede repostar en vuelo, lo que le permite cubrir distancias excepcionales. Durante la guerra de Kosovo a finales de los años noventa, pilotos de B-2 realizaron vuelos de ida y vuelta desde su base en Whiteman, Missouri, para atacar objetivos. En 2017, una pareja de B-2 voló 34 horas para bombardear campamentos del Estado Islámico en Libia.

Las mejoras recientes al MOP incluyen la resolución de un problema de “integración” no especificado con el B-2, según indicó la Fuerza Aérea el año pasado. También informó que está probando tecnología que podría ayudar a destruir objetivos cuando se tiene información limitada sobre sus estructuras internas. Un fusible inteligente del MOP puede detectar vacíos en su trayectoria descendente –como habitaciones y pisos– y detonar en el punto más efectivo, explicó Ball.

Esta capacidad sería clave si los comandantes decidieran atacar el mismo objetivo profundo en múltiples ocasiones. No está claro si esta tecnología ya está en uso operativo.

Una imagen satelital muestra la planta nuclear de Fordo en Irán (REUTERS/Archivo)

¿Qué instalaciones subterráneas iraníes serían objetivos probables?

El sitio de enriquecimiento nuclear más profundamente enterrado de Irán es Fordow, ubicado en el desierto al suroeste de Teherán.

La instalación está completamente bajo tierra, excavada en la ladera de una montaña. Inspectores de la ONU que visitaron el lugar informaron sobre túneles con gruesas paredes y puertas a prueba de explosiones, con algunos búnkeres protegidos por hasta 300 pies de roca, según reportó The Washington Post en 2012.

Fordow está diseñado, en teoría, para producir uranio enriquecido al 20%. Pero un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) del 31 de mayo halló que Irán había incrementado significativamente su producción de uranio enriquecido al 60%, acercándose al nivel del 90% necesario para fabricar un arma nuclear.

Expertos advierten que incluso destruir las centrifugadoras de enriquecimiento ubicadas en las profundidades de Fordow no garantizaría el fin del programa nuclear iraní.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que Irán había incrementado significativamente su producción de uranio enriquecido al 60%

Podrían existir otros sitios de enriquecimiento o reservas de combustible nuclear que los inspectores de la ONU desconocen, señaló Richard Nephew, quien fue uno de los principales negociadores estadounidenses con Irán durante la administración Obama y actualmente es investigador en el Washington Institute for Near East Policy.

“Aun si Fordow desapareciera mañana, seguiríamos teniendo preocupaciones enormes”, afirmó Nephew.

¿Cómo han afectado los ataques israelíes a las instalaciones nucleares iraníes?

Las instalaciones nucleares de Irán no resultaron dañadas de forma irreversible durante las primeras oleadas de ataques israelíes, según declaraciones de ambos países, así como videos e imágenes de los sitios afectados, reportó The Washington Post.

Israel aparentemente atacó en las cercanías de Fordow, pero no impactó la instalación subterránea en sí. Bombardeos en Natanz, otro sitio principal de enriquecimiento de Irán, destruyeron varias instalaciones y dañaron el sistema eléctrico, según el OIEA y expertos en no proliferación. El único sitio de enriquecimiento sobre el nivel del suelo en Irán, parte de un complejo mayor en Natanz conocido como Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible, fue destruido, confirmó el lunes el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Analistas que examinaron imágenes satelitales inicialmente indicaron que la maquinaria de enriquecimiento subterránea en Natanz no había sido afectada. Sin embargo, el OIEA afirmó el martes en una publicación en X que sus análisis “indican impactos directos en los salones subterráneos de enriquecimiento en Natanz”.

Una instalación de producción de metal de uranio en Isfahán, un complejo militar en Parchin, el reactor de agua pesada de Arak (al suroeste de Teherán) y la planta nuclear de Bushehr fueron otros sitios nucleares atacados, según las Fuerzas de Defensa de Israel.

Grossi confirmó que la instalación en Isfahán fue alcanzada, pero afirmó que Bushehr no fue objetivo ni resultó afectada.