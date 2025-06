Richter desmiente a Patzi sobre el bloque popular y dice que Morena sigue en carrera y su candidata es Eva Copa

El fin de semana los representantes de UCS, MTS y Morena sostuvieron una reunión en Santa Cruz para analizar una posible alianza. En la cita también participó Andrónico Rodríguez, confirmó Eva Copa horas antes.

eju.tv / Video: Que no me pierda

El líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, aseguró que había avances importantes en la posible conformación de un frente único popular bajo el liderazgo y la candidatura de Andrónico Rodríguez. Sin embargo, el candidato a la Vicepresidencia por Morena, Jorge Richter, ha minimizado los alcances del diálogo realizado el fin de semana.

Es más, Richter dijo que muchas de las afirmaciones de Patzi son deseos que no se van a llegar a concretar.

«Morena sigue en carrera, estamos organizando la campaña, la candidata es Eva Copa, mi persona acompaña a Eva, una vez que pasen las habilitaciones correspondientes vamos a iniciar el proceso proselitista», señaló el candidato en una entrevista con el programa Que no me pierda de la red UNO.

«Estamos en eso, es de muy mal gusto que cuando hay una reunión, porque hay muchísimas otras, alguien se dé a la tarea de irse muy apresuradamente a los medios de comunicación a dar una serie de conclusiones que son absolutamente personales y de su única responsabilidad, a tratar de querer instalar un tema, dejar unas conclusiones, querer llevar agua a su propio molino, es muy molesto», dijo el exvocero presidencial.

«Hemos tenido un conjunto de intercambio de ideas sobre la coyuntura y sobre la cuestión electoral y la gestión gubernamental y las fortalezas de cada una de las siglas y no se ha llegado a una conclusión importante, solo fue conversación, no hay acuerdos previos”, sostuvo Jorge Richter.

A tal punto minimizó Richter lo expuesto por Patzi que dijo que debido a los conversado no participaron de la segunda parte de la reunión que tuvo lugar el domingo.

«Nosotros no consideramos que hayamos llegado a algo importante y por eso no participamos en la reunión del domingo; si hubiera algo que sea verdaderamente sensible se dará a conocer a la población y, por lo tanto, no vamos a formar parte de las conjeturas que se han difundido», afirmó Richter.