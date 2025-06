Romero celebra pesquisa de GAFI sobre Bolivia y advierte que el narcotráfico perfora las instituciones

Tras el informe del organismo internacional, el Gobierno aseguró que cumplió con el 90% de todas las recomendaciones y dijo que hubo un «sabotaje» contra una ley que fue anulada por efecto de la presión social. El exministro lamentó la fragmentación política y la falta de institucionalidad en el país.

Mauricio Quiroz Terán

Fuente: eldeber.com.bo

El exministro Carlos Romero celebró que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que interactúa con el Banco Mundial, haya decidido poner bajo vigilancia a Bolivia en el contexto de su «lista gris» que está vinculada a cargos de lavado de dinero.

La postura fue exteriorizada este martes en una rueda de prensa en la que anunció su distanciamiento de todas las facciones que llegaron a formar parte del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que formalmente aún gobierna el país.

Para Romero, la decisión del GAFI implicó la activación de investigaciones sobre lavado de dinero y posibles casos de enriquecimiento ilícito. En ese marco, destacó la importancia de fortalecer las instituciones del Estado para evitar que el crimen organizado pueda llegar al aparato público, como en otros países de la región.

“GAFI está haciendo varias investigaciones, seguramente con resultados que van a ser sorprendentes. Y a mí me alegra, lo celebro, porque el problema del narcotráfico conduce a escenarios como el ecuatoriano”, afirmó Romero luego de advertir que mafias internacionales, como la albanesa, puedan terminar perforando estructuras estatales si no se actúa a tiempo.

“Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue resaltado por los representantes del organismo internacional, sin embargo, en 2021, como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo 1386, con la cual se cumplía con los requerimientos del GAFI”, señaló el Ministerio de Economía en un comunicado del 13 de junio, cuando se conoció la determinación del organismo internacional y que fue comentada este martes por Romero.

Descargos

Romero recordó que, durante su gestión como ministro de Gobierno, se logró la captura de al menos 20 “peces gordos” del narcotráfico, gracias al trabajo del desaparecido Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian) y su coordinación con oficiales extranjeros. “Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho”, sostuvo.

Aseguró que la extradición del ex jefe antidrogas Maximiliano Dávila no le generó temor alguno por la posibilidad de que ex autoridades del gobierno de Evo Morales sean implicadas. En contrapartida, mencionó los logros en la lucha contra el tráfico antidroga de su gestión.

Dávila fue enviado a Estados Unidos en diciembre de 2024 tras ser acusado de delitos vinculados al narcotráfico.

En su intervención, Romero también anunció su alejamiento del fragmentado oficialismo por disputas internas. Aunque evitó profundizar en críticas hacia sus ex compañeros de partido, dejó entrever su desacuerdo con el rumbo actual del oficialismo.

“Más allá de las personas, es un problema estructural. Para enfrentarlo se necesita un Estado cohesionado, instituciones autónomas y una democracia transparente y libre”, sentenció Romero, quien además reveló que ha plasmado su análisis sobre la penetración del narcotráfico en su libro Establishment Criminal.

El exministro cerró su exposición llamando a una reflexión sobre los desafíos del país ante el crimen organizado, con una mirada que, según dijo, va más allá de las coyunturas políticas o electorales.