Rusia ante la ONU: Las acciones de EE.UU. e Israel contra Irán violaron directamente la Carta de la ONU

Lo que hicieron Washington y Tel Aviv es un «ataque directo y peligrosísimo» a la autoridad del Tratado de No Proliferación Nuclear y al derecho de Irán a utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, declaró el representante de Rusia ante la ONU.

Fuente: RT

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseveró que las acciones de EE.UU. e Israel contra Irán violaron directamente la Carta de la ONU y también representan una «peligrosa usurpación» de la autoridad del Tratado de No Proliferación Nuclear y del derecho de Irán a utilizar la energía atómica con fines pacíficos.

«Las acciones de Estados Unidos e Israel han violado directamente la Carta de la ONU, las resoluciones de su Consejo de Seguridad […], así como la Carta del OIEA y una resolución de perfil de la Conferencia General del organismo. Representaron un ataque directo y peligrosísimo a la autoridad del Tratado de No Proliferación Nuclear, en particular al derecho de Irán garantizado por el artículo 4 del Tratado a utilizar la energía atómica con fines pacíficos, incluido el enriquecimiento de uranio, y son un golpe doloroso al régimen de no proliferación», declaró.

En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el programa nuclear iraní, celebrada este martes, Nebenzia también indicó que Rusia condena los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán y considera que la nación persa «ha sido objeto de una agresión no provocada». El representante ruso también anunció que a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se les presentó un proyecto de resolución actualizado elaborado por Rusia, China y Pakistán y destinado a garantizar la sostenibilidad del alto el fuego en Oriente Medio.

En este contexto, el alto diplomático ruso instó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a proporcionar informes detallados de las consecuencias de los ataques estadounidenses e israelíes contra la infraestructura nuclear de Irán. «Los dirigentes del OIEA no deben limitarse a formulaciones simplificadas e información superficial, sino que deben proporcionar informes detallados», manifestó.

Israel evita unirse al Tratado de No Proliferación

Al mismo tiempo, Nebenzia abordó la cuestión de que Israel no participe en el Tratado de No Proliferación Nuclear, asegurando que la adhesión del país hebreo al acuerdo es del interés de todos los países del mundo.

«Estamos algo sorprendidos por la petición de Israel de participar en nuestra reunión celebrada bajo la agenda ‘No proliferación’. Me gustaría creer que tal vez esta decisión precede a la adhesión de este país al Tratado, en la que todo el mundo estaría interesado», subrayó. El alto diplomático agregó que Israel «lleva décadas evitando adherirse a este elemento crucial de la seguridad internacional».