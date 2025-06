Santa Cruz atraviesa una sindemia y hay hospitales saturados

Actualmente, el sistema de salud de Santa Cruz está pasando una crisis por la falta de condiciones, a esto, se suma el brote de diferentes enfermedades, lo que se denomina una sindemia.

Por Martha Gil

Fuente: El Mundo

Marcelo Ríos, exdirector del Sedes, explicó en Radio Mega que una sindemia se da cuando en un solo lugar geográfico se juntan varias epidemias o brotes epidémicos. Precisamente la influenza, chikungunya y el sarampión, lo que ha saturado aún más los hospitales del departamento.

“Estamos hablando de enfermedades, dos de ellas que son endémicas, es decir que frecuentemente en estas épocas del año ocurren casos, por lo tanto muy bien prevenibles podría ser porque conocemos ya a todos cuáles son los ciclos estacionales de estas enfermedades”, dijo referente a la influenza y chikungunya.

Sin embargo, respecto al sarampión, Ríos indicó que hace muchos años atrás casi se declaró la erradicación de la enfermedad no solo en el país, sino en toda Latinoamérica, pero que actualmente no hay un control riguroso de la misma.

“¿Qué ocurrió con el sarampión? No se han vacunado, porque eso se previene mediante vacunas. Los casos que se han reportado no tenían vacunas. Entiendo que en esto tiene que ver mucho el COVID, la epidemia del COVID que tuvimos, que hizo que se descuiden”, indicó.

De igual forma, Ríos señaló que los problemas del Gobierno, también han afectado el sistema de salud, lo que hizo que el personal de salud no tenga la actividad, no genere la protección, que la población no busque la vacuna y durante bastante tiempo, “ocurra un desastre”, ya que la población no está protegida.

En ese marco, instó a informarse y buscar la vacunación para evitar grandes consecuencias en la salud, que tal vez no sean atendidas de la mejor manera, debido a la saturación de los hospitales.