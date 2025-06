Santa Cruz: Concejal Alcocer denuncia abandono municipal y cuestiona calidad del desayuno escolar

El concejal Israel Alcocer lanzó duras críticas a la administración municipal por la calidad del desayuno escolar entregado a los estudiantes cruceños, al que calificó como insuficiente y mal planificado.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Lamentó que el alcalde intente desviar la atención con otros temas, cuando lo que se necesita es una respuesta concreta sobre el alimento que se está distribuyendo en las unidades educativas.

“El alcalde está desesperado, no sabe qué responder. Dice que es un alimento complementario, pero muchas veces es lo único que los estudiantes consumen, por eso debe ser nutritivo”, afirmó Alcocer, señalando que la distribución tardía y la baja calidad del producto entregado atentan contra la salud de los escolares.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según el concejal, el proceso para definir los alimentos no toma en cuenta criterios técnicos ni recomendaciones de especialistas. “Lo correcto sería que se escuche a los profesionales sobre los nutrientes que necesitan los estudiantes. Pero eso no ocurre. Las empresas ya no quieren presentarse porque no confían en el Ejecutivo municipal”, aseguró.

Alcocer también advirtió que actualmente se están trayendo productos desde otras ciudades como La Paz o Cochabamba debido a la falta de proveedores locales dispuestos a trabajar con el municipio. “Ya no piensan en lo nutritivo, solo quieren cumplir como sea. Dicen que son 27 productos, pero hemos recibido un polvorón dulce que poco aporta a la salud de los niños”, cuestionó.

El legislador informó que se ha solicitado un informe detallado sobre todos los productos entregados, así como el destino de los recursos no utilizados durante los primeros cuatro meses del año, cuando no se entregó desayuno escolar. “Primero se presupuestaron 170 millones, luego hablaron de 117, y ahora dicen que gastarán 95 millones. ¿Dónde están los más de 50 millones restantes?”, preguntó.

Finalmente, Alcocer confirmó que los concejales están analizando una propuesta legislativa impulsada por padres de familia, que plantea compensar con un bono la falta de entrega de desayuno escolar en los primeros meses del año. “Estamos alertas, porque lo que está en juego es la salud de los niños”, concluyó.