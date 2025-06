Sarampión: Hay alta probabilidad que Tarija reporte su primer caso del año, según viceministro

El viceministro de vigilancia epidemiológica, Max Enríquez, explicó que no solo el foco de contagio de sarampión fue un evento masivo, sino que también hay riesgo por la visita del extranjero a los menonitas

Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

Suben a 39 los contagios de sarampión en Santa Cruz y hay uno en El Alto. A esto se suma que hay “alta probabilidad” de que se reporte el primer contagio en Tarija, informó el viceministro de Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez.

La autoridad explicó que se aguardan los resultados de laboratorio del caso sospechoso en Tarija; sin embargo, no precisó en qué municipio.

En Bermejo, Tarija, la anterior semana se informó que 30 personas estaban en vigilancia epidemiológica porque asistieron al evento masivo en Santa Cruz, que es uno de los focos de contagio de esta enfermedad a la fecha. A este grupo se sumaba otro que también estaba en vigilancia en la ciudad de Tarija también por asistir a la misma actividad.

[Foto: APG] / El viceministro de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, Max Enríquez

El sarampión es una enfermedad que se consideraba bajo control en Bolivia pues hay vacunación gratuita y no había casos desde hace varios años. No obstante, esta gestión hay un brote en Santa Cruz después de un evento masivo al que asistieron personas de más de 20 países.

Enríquez explicó que otra “cadena de transmisión latente” es la visita de un súbdito ruso con personas de comunidades menonitas. “Consideramos que ese caso continúa trasladándose y afectando a la comunidad menonita”, lamentó.

Agregó que la mayor cantidad de personas afectadas son de estas comunidades donde no se tiene la vacuna y no se permite el ingreso del personal de salud. No obstante, remarcó que se está haciendo una campaña para poder impulsar la inmunización, porque esta enfermedad puede provocar ceguera, sordera, neumonía e incluso puede ser letal.

Ante ello, el Ministerio de Salud y Deportes emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional para que los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) estén alertar a las personas que presenten síntomas de esta enfermedad.

En Santa Cruz, los casos confirmados a la fecha están distribuidos en varios municipios, como la capital cruceña, Porongo, San Miguel de Velasco, El Puente y Cabezas.