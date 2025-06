“Se me escapó el primer tiro”: acusan a menonita de matar a un chofer porque no le quiso dar coca

Santa Cruz. Durante el careo con los familiares, el hombre negó que la víctima le suplicara por su vida y sostuvo que no tenía intención de matarlo desde un inicio.

Charles Muñoz Flores







Fuente: Red Uno

Un crimen fue confesado de manera cruda por un menonita, principal acusado del hecho, quien aseguró que el primer disparo “se le escapó” mientras mostraba una escopeta. Según los familiares de la víctima, el trasfondo del crimen habría sido una discusión por hoja coca y un posible robo de dinero.

“El primer tiro me salió de la escopeta sin querer. Ya. Porque estábamos mostrando la escopeta y me salió el tiro. Sin querer. No quería matarlo”, declaró el acusado, un hombre de origen menonita, mientras era confrontado por familiares del fallecido.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El crimen ocurrió en un contexto aparentemente cotidiano. Según el relato del acusado, ambos estaban mirando la escopeta cuando se accionó accidentalmente. “Chocó. Ahí se salió el primer tiro y yo no sabía qué hacer… Le doy otro tiro y me escapo nomás”, agregó.

Sin embargo, los familiares de la víctima no creen en la versión del accidente. Lo acusan de haber actuado motivado por el enojo tras una disputa por hoja coca y por dinero. “Lo hiciste porque no te quiso dar coca o por quitarle su plata”, le preguntó uno de los presentes. El menonita respondió: “Muy caro me cobró y no me quiso dar ahorita”.

El fallecido —que, según sus familiares, tenía consigo una fuerte suma de dinero, alrededor de $us 4.000— habría sido sorprendido por el atacante cuando bajaba del camión. El acusado admite haberle disparado una segunda vez, esta vez directamente en la cabeza:

“Sí. En la cabeza… él estaba agonizando abajo… yo lo arrastré hasta allá. Yo solito”, confesó.

Durante el careo con los familiares, el hombre negó que la víctima le suplicara por su vida y sostuvo que no tenía intención de matarlo desde un inicio. Sin embargo, también reconoció haber gastado del dinero que aparentemente obtuvo luego del crimen.

“Yo estoy diciendo como es la cosa”, insistió el acusado ante la indignación de los presentes, que le pedían respuestas claras sobre el motivo y las acciones tras el asesinato.

Las investigaciones continúan mientras los familiares, exigen justicia.