Sean “Diddy” Combs dedicó unas palabras al juez tras negarse a testificar

El juez confirmó con Diddy que tenía la mente clara y no estaba bajo la influencia de drogas, y le explicó que el jurado recibiría instrucciones de no hacer inferencias si decidía no testificar.

Vestido con suéter bronce, el fundador de Bad Boy Records agradeció al juez antes de confirmar que no subirá al estrado (REUTERS/Jane Rosenberg) Vestido con suéter bronce, el fundador de Bad Boy Records agradeció al juez antes de confirmar que no subirá al estrado (REUTERS/Jane Rosenberg) Cuando se le preguntó si había discutido la decisión con sus abogados, Sean Combs respondió rápidamente, interrumpiendo al juez: “Sí, a fondo”. Posteriormente confirmó que su decisión de no testificar era completamente suya: “Esa es mi decisión, Su Señoría. Esa es únicamente mi decisión. Es decir, es mi decisión con mis abogados”. El fundador de Bad Boy Records se declara inocente de los cargos de tráfico sexual, transporte para ejercer la prostitución y crimen organizado. Antes de la alocución, su abogada Alexandra Shapiro presentó una moción para la absolución de Combs en los cinco cargos. “Ningún jurado razonable podría encontrarlo culpable en cualquiera de los cargos más allá de toda duda razonable”, declaró la defensa al tribunal, sin la presencia del jurado. El productor de 55 años mantuvo actitud atenta durante el proceso mientras su abogada argumentaba evidencia insuficiente contra él (Richard Shotwell/Invision/AP) El productor de 55 años mantuvo actitud atenta durante el proceso mientras su abogada argumentaba evidencia insuficiente contra él (Richard Shotwell/Invision/AP) En lo que sonó como un adelanto del argumento final de la defensa, Shapiro señaló “evidencia insuficiente” relacionada con los cargos contra Sean Diddy Combs. Los alegatos finales de la fiscalía y la defensa se presentarán el jueves y viernes, antes de que el juez entregue las instrucciones al jurado. Se espera que el veredicto se emita la próxima semana. La fiscalía concluyó su caso en la séptima semana del juicio, presentando lo que describe como una operación criminal de varios años. Según los fiscales, Combs utilizó su posición para traficar mujeres, intimidar a denunciantes y protegerse de las consecuencias legales. Durante el proceso, el productor de 55 años mantuvo una actitud atenta en la sala, siendo observado negando con la cabeza, moviéndose en su asiento y pasando notas a sus abogados. La decisión estratégica evita contrainterrogatorio riesgoso que podría afectar las más de 60 demandas civiles pendientes contra Combs (REUTERS/Jane Rosenberg) La decisión estratégica evita contrainterrogatorio riesgoso que podría afectar las más de 60 demandas civiles pendientes contra Combs (REUTERS/Jane Rosenberg) El 5 de junio, el juez Subramanian advirtió que podría expulsar al rapero de la sala por supuestamente hacer gestos faciales hacia los miembros del jurado. Entre los recesos, Sean Diddy Combs intercambió gestos afectuosos con su madre, Janice, quien se encontraba en la galería. El juez reemplazó a un jurado el 16 de junio por inconsistencias en sus respuestas sobre su lugar de residencia, designando en su lugar a un arquitecto de 57 años del condado de Westchester. Uno de los momentos más destacados fue el testimonio de Cassie Ventura, exnovia de Combs, quien durante cuatro días relató episodios de abuso. Dos mujeres adicionales testificaron bajo los seudónimos “Mia” y “Jane”, acusando al magnate de abuso. Si es condenado, Diddy podría pasar el resto de su vida tras las rejas. El jurado está compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres que deberán emitir un veredicto unánime. Cassie Ventura testificó durante cuatro días relatando episodios de abuso en uno de los momentos más destacados del juicio (The Grosby Group) Cassie Ventura testificó durante cuatro días relatando episodios de abuso en uno de los momentos más destacados del juicio (The Grosby Group) Ya se había reportado antes que Sean Diddy Combs no testificaría La decisión de Sean Combs de no testificar había sido anticipada previamente por expertos legales y medios especializados. Su abogado defensor Marc Agnifilo había sugerido inicialmente que su cliente podría testificar, llegando a mencionar en el documental de Hulu The Downfall of Diddy. “No sé si podría mantenerlo fuera del estrado. Está muy ansioso por contar su historia”. Sin embargo, la defensa optó finalmente por no exponerlo al interrogatorio. Según análisis legales, la decisión responde a consideraciones estratégicas, ya que testificar expondría a Combs a un contrainterrogatorio de alto riesgo y cualquier declaración bajo juramento podría ser utilizada en su contra en las más de 60 demandas civiles que aún enfrenta.