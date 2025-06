Tensión Trinidad y Tobago-Venezuela tras palabras de Cabello

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, anunció el jueves (5.6.2025) que evaluará utilizar la «fuerza letal» contra barcos no identificados de Venezuela y aconsejó a los migrantes venezolanos que residen en su territorio que regresen a su país.

De esta manera, Persad-Bissessar pasa a la ofensiva tras las declaraciones de Diosdado Cabello, el ministro de Interior venezolano, sobre la detención de un trinitense por un supuesto plan «terrorista» contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Cabello anunció el día anterior que habían detenido a un trinitense por, supuestamente, formar parte de un grupo de «terroristas» que querían ingresar a Venezuela con planes desestabilizadores. «No solo son colombianos los que están entrando por Trinidad, también están entrando mercenarios de Trinidad, está detenido, a buen resguardo, respetándole sus derechos humanos y son parte de un grupo de terroristas que querían entrar a Venezuela», explicó Cabello. «Tiene que haber justicia (…) Vamos por las bandas se metan donde se metan y estén donde estén. Garantizaremos juntos la paz de este país», dijo Cabello.

Migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago

En una conferencia de prensa, la primera ministra de Trinidad y Tobago dijo que buscará asesoramiento para que la «Guardia Costera use la fuerza letal contra cualquier embarcación no identificada que ingrese (…) desde Venezuela». Persad-Bissessar afirmó que las autoridades trinitenses no han visto «evidencia que respalde los comentarios» de Cabello, que consideró como una «amenaza». «Hoy quiero dejar muy claro al Gobierno venezolano y a sus oficiales que pueden hacer lo que quieran en su territorio, pero aquí no pueden venir», subrayó Persad-Bissessar.

Asimismo, la dirigente trinitense dijo que el Gobierno revisará su enfoque hacia los migrantes venezolanos en el país. Refiriéndose a la delincuencia, señaló que los delitos que involucran a nacionales de Venezuela «siguen aumentando». «Les aconsejo a los migrantes venezolanos que están aquí que, por favor, comiencen a regresar a su país».

MS (afp/elpitazo.net/guardian.co.uk)