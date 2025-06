¡Terremoto en Bolívar! Bruno Sávio se va justo antes del Superclásico paceño

Fuente: Red Uno

A pocos días del Superclásico paceño, conocido como el Superclásico boliviano, Bolívar sufre un duro golpe: su delantero estrella, Bruno Sávio da Silva, dejó la ciudad de La Paz de manera repentina y sin brindar explicaciones. El jugador partió acompañado de su familia en las primeras horas del jueves, y aunque no se conocen los motivos oficiales, versiones extraoficiales apuntan a un desacuerdo en la renovación de su contrato.

La inesperada partida de Sávio se suma a una serie de complicaciones que enfrenta el equipo dirigido por Flavio Robatto. Para el clásico contra The Strongest, el brasileño ya estaba descartado debido a una suspensión por expulsión en el partido ante Always Ready. Pero no será la única baja celeste: tampoco estarán disponibles Carlos ‘Tonino’ Melgar, por lesión, y los defensores Miguel Ángel Torren y Robson Matheus, ambos sancionados por tarjetas rojas en el mismo encuentro.

La dirigencia de Bolívar aún no se ha pronunciado de forma oficial sobre la situación de Bruno Sávio, lo que ha generado incertidumbre en la hinchada celeste. Con un clásico a la vista y un plantel disminuido, el panorama para la Academia se vuelve cada vez más complejo.