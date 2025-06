«Todos cometemos errores»; El apoyo de los jugadores hacia el portero Viscarra

El equipo ahora piensa en el encuentro programado con Chile.

Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

Tras la derrota frente a Venezuela, la selección boliviana ahora enfoca su mirada en el encuentro con Chile, pero reitera todo su apoyo hacia su compañero y portero del equipo, ‘Billy’ Viscarra.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Un error del portero, había propiciado el primer tanto a favor de la selección venezolana, ya que Viscarra no logró detener un pase hacia el pórtico.

«Tenemos errores y todo el mundo sale a apoyar a respaldar, y es así lo que sentimos con el corazón, (…) A muchos nos ha pasado, nosotros hemos sufrido alguna vez este tipo de situaciones, entonces hay que estar tranquilos, es parte de …» señaló Carlos Lampe

De igual forma se pronunció Luis Haquín, el capitán del equipo, y recordó que todos pueden cometer errores y que es tiempo de pasar de página.

«Hay que ser conscientes de que se cometieron errores, el primer paso para tratar de corregir las cosas, la mejor manera es reconocer que quizá nos hemos equivocado y hemos cometido errores que a este nivel no te lo permiten, así que tratar de dar vuelta a la página para pensar en Chile. El apoyo es indudable, sabemos lo que significa Billy para el grupo, es un profesional muy importante para nosotros, un ser increíble, los errores son parte del fútbol son parte de la vida, el que no se haya equivocado que levante la mano porque no conozco a alguien que no se haya equivocado en la vida», dijo el capitán, Luis Haquín.