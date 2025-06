Trump amenaza a España con una guerra comercial: «Haremos que España pague el doble»

El presidente del EE.UU. se ha quejado de que el país europeo sea el único que no se ha comprometido con alcanzar el 5 % del PIB en gasto en Defensa.

«Creo que España es terrible por lo que han hecho. Es el único país que no paga el 100 %. Quieren quedarse en el 2 %. Creo que es terrible», ha dicho el mandatario estadounidense al ser preguntado por un periodista.

Trump, Are you from Spain, 🇪🇸 lol congratulations

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

pic.twitter.com/OWeTlIBTHk

— Adam The Last StarFighter 🇺🇸 🇪🇸 🇮🇹 (@AStarfighter) June 25, 2025