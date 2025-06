Un ‘hacker’ amenaza con una megafiltración contra el Gobierno de España

Se trata del mismo individuo que está siendo investigado por la Justicia después de que divulgara datos personales de ministros, de políticos de diferentes partidos y de periodistas.

El 'hacker' que actúa bajo el pseudónimo de 'Akkaspace' amenazó con difundir nuevas filtraciones y «cosas contra el PSOE [Partido Socialista Obrero Español]». Este individuo ya difundió la semana pasada datos personales de ministros y dirigentes políticos de distintos partidos, acción por la que la Audiencia Nacional abrió una investigación.



La filtración se produjo en grupos de ultraderecha en la aplicación de mensajería instantánea Telegram. «Escarmiento», «un aviso» o «esto es lo mínimo que vamos a hacer«, dijo el pasado viernes durante una conversación en un espacio de la red social Twitch, según informa Público, el medio que destapó las filtraciones.

Están publicando información privada de más de 16 periodistas y analistas en canales de telegram en apoyo a Alvise Pérez.

Entre estos datos se encuentran los míos.

¿Alguien va a hacer algo?

¿Alguien va a hacer algo?

¿Alguien va a frenar esta violencia y acoso fascista?

‘Akkaspace’ reivindicó la autoría de la revelación de datos personales, entre los que se incluyen domicilios, números de teléfono y DNI, y afirmó haber actuado en solitario y que no se arrepiente, a pesar de ser consciente de que puede acabar en prisión por estas acciones.

«Más de las manos no se me puede ir, más adentro no puedo estar. Ya que estoy tan adentro… Solo hay dos opciones, que me pillen o que no me pillen. Yo voy a seguir haciéndolo hasta que me pillen o no me pillen. El pueblo me va a defender», dijo el viernes, mientras que aseguró formar parte de un grupo que se autodenominan «terroristas de Internet».

Políticos y periodistas de izquierda en la diana

Las primeras filtraciones fueron publicadas en Doxbin, una plataforma en la que se comparte material sensible por parte de usuarios generalmente anónimos. Más tarde, el viernes, volvió a publicar el primer listado con los datos de ministros y antiguos cargos de Ejecutivos del PP.

Un día después, el sábado publicó un segundo listado, a través de Telegram, junto con el mensaje: «Aquí tenéis un regalito mío, volvemos con la acción, pronto más cositas».

Entre los datos sensibles revelados se encuentran los del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el fundador de Podemos, Pablo Iglesias; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente de Cataluña, Salvador Illa; varios implicados en el ‘caso Koldo’; así como datos de 300 militantes del PSOE.

Tras el bloqueo de la cuenta de ‘Akkaspace’ por parte de Telegram, el domingo abrió una nueva cuenta en la que publicó de nuevo los dos listados, a los que añadió los nombres, teléfonos y direcciones de 16 periodistas vinculados a medios de izquierda.