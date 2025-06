Un piloto de la Fuerza Aérea israelí reveló detalles de los bombardeos en Irán: «Esperábamos una defensa mucho más fuerte»

El oficial explicó cómo se llevaron a cabo las recientes operaciones en territorio iraní, subrayando la preparación del ejército, la calidad de la inteligencia recibida y el objetivo de neutralizar amenazas sin causar daños a la población civil

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han mantenido una campaña aérea sostenida sobre territorio iraní desde el inicio de las hostilidades directas con Teherán. En ese contexto, un piloto de combate de la Fuerza Aérea israelí que participó en la ofensiva reveló detalles inéditos sobre la operación y la experiencia de volar sobre Irán, un escenario que durante años fue considerado por los mandos militares como uno de los desafíos más complejos para Israel.

“Cuando soñábamos con una incursión en Irán a lo largo de los años, yo al menos imaginaba algo distinto”, declaró el mayor N., de 31 años, piloto de F-16 y padre de una hija, en una entrevista con el diario Haaretz.

“Nos preparamos para encontrar una defensa mucho más efectiva de lo que hemos visto hasta ahora”, añadió, aunque subrayó que no se trató de un fallo por parte del ejército iraní: “Es un ejército poderoso que aún hoy posee capacidades elevadas. Tenemos que mantener la humildad”.

La Fuerza Aérea de Israel (IAF, por sus siglas en inglés) ha estado entrenando durante dos décadas para escenarios que involucraban ataques a Irán, adaptando tácticas, municiones y objetivos a lo largo del tiempo. Entre las prioridades estratégicas se encuentran las instalaciones nucleares y las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos.

“Nos preparamos durante mucho tiempo para un ataque en Irán, considerando múltiples escenarios. Todo el sistema funcionó en coordinación, y eso nos permitió debilitar rápidamente sus capacidades defensivas y golpear con fuerza”, explicó.

Entre las prioridades estratégicas se encuentran las instalaciones nucleares y las plataformas de lanzamiento de misiles balísticos (REUTERS)

El oficial también destacó el papel central de la inteligencia militar en el éxito de las misiones. “La inteligencia que recibimos es increíble. Hay muy pocas sorpresas. El nivel de información que tiene la Fuerza Aérea gracias a todas las agencias de inteligencia es altísimo. Llevamos años preparándonos y hoy estamos en un nivel muy elevado de preparación”, aseguró.

Durante la primera oleada de bombardeos, los pilotos israelíes identificaron en el aire a aeronaves iraníes que despegaban. Aunque existía la posibilidad de enfrentamientos directos, esos aviones no buscaron el combate. “Cuando vimos despegar aviones de la Fuerza Aérea iraní, sentimos incluso cierta emoción. Todo piloto sueña con combates aéreos. Pero después de unos minutos nos dimos cuenta de que volaban hacia el este, alejándose. Estaban retirando sus aviones de las bases que creían que íbamos a atacar. Se estaban escondiendo”, relató.

Las misiones sobre Irán implican vuelos de entre tres y cinco horas, recorriendo distancias superiores a 1.500 kilómetros desde Israel. “La actividad operacional es continua, las 24 horas del día. Eso no solo nos fortalece operacionalmente, sino que también refuerza nuestro sentido de misión. Sentimos orgullo por estar combatiendo a un enemigo que ha amenazado con destruirnos”, expresó el mayor N.

El piloto también subrayó la diferencia táctica entre este tipo de guerra y las operaciones contra grupos armados no estatales. “Luchar contra un Estado soberano y un ejército organizado, como el de Irán, permite evitar daños a civiles. No es como enfrentarse a organizaciones terroristas que se esconden entre la población. No estamos combatiendo al pueblo iraní, sino a un régimen que amenaza el futuro del Estado de Israel”, afirmó.

Las misiones sobre Irán implican vuelos de entre tres y cinco horas, recorriendo distancias superiores a 1.500 kilómetros desde Israel (REUTERS)

Durante los vuelos sobre Irán, los pilotos israelíes han presenciado lanzamientos de misiles balísticos dirigidos hacia territorio israelí. “Vemos los lanzamientos, vemos las intercepciones, y también lamentablemente los impactos en zonas urbanas. Cada misil tierra-tierra que destruimos es uno menos que podría impactar a civiles. Cada lanzador destruido es otro golpe a su capacidad de dañarnos”, explicó.

A pesar de los logros operacionales, el mayor N. advirtió que la Fuerza Aérea no pierde de vista el origen del conflicto ni los desafíos pendientes. “El 7 de octubre fue un punto bajo y doloroso para nosotros. Hoy estamos en otra situación, pero no olvidamos ni por un momento a nuestros rehenes en Gaza. Haremos todo lo posible para traerlos de vuelta”, concluyó.