Unidad Nacional denuncia chantaje de Morales, exige fin de bloqueos evistas violentos y llama a elecciones libres

UN señala la complicidad de Andrónico Rodríguez por justificar públicamente los bloqueos evistas.

Unidad Nacional (UN) emitió esta noche un pronunciamiento en el que denuncia que Bolivia está siendo víctima de una “lucha despiadada por el poder” protagonizada por el expresidente y líder cocalero, Evo Morales, a quien acusan de forzar su habilitación como candidato mediante una estrategia de chantaje, violencia y bloqueos que han sumido al país en una crítica crisis social y económica.

“Nuestro país está siendo rehén”, advierten con firmeza, y piden el cese inmediato de la convulsión provocada.

En el comunicado difundido este 11 de junio, UN señala que Morales, que gobernó el país durante tres periodos y fue inhabilitado constitucionalmente para una nueva candidatura, estaría usando a sectores evistas para bloquear el país.

Estas acciones ya han cobrado vidas humanas, como la de los dos policías que fallecieron en Llallagua tras una emboscada violenta mientras intentaban liberar vías. UN también critica al Gobierno nacional al que acusa de pasividad e incluso permisividad frente a la escalada de violencia.

“Un gobierno que parece haber renunciado a gobernar”, sostiene el pronunciamiento, que además señala la complicidad de Andrónico Rodríguez, por justificar públicamente los bloqueos. Aseguran que el presidente del Senado apoya la estrategia de Morales con el objetivo de anular el proceso electoral en curso.

La alianza política hace un llamado a la población a resistir con dignidad y paz, exigen que se convoquen elecciones libres, sin manipulaciones ni interferencias políticas, como única vía democrática para superar la crisis y dejar atrás MAS.

“El pueblo boliviano ya ha resistido mucho. Ahora, exige un cambio verdadero. (…) No permitiremos que no se produzcan (las elecciones). No permitiremos que Bolivia no cambie”, concluye el documento.