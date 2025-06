Vinto se moviliza: convocan a cabildo con pañuelos blancos en rechazo a la violencia y los bloqueos

Organizaciones sociales del municipio de Vinto han convocado para esta tarde, a las 18:00, a un cabildo ciudadano en la pasarela de Melchor Cuadros.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

El evento fue anunciado en conferencia de prensa y tiene como objetivo expresar el rechazo colectivo a los hechos de violencia registrados en los últimos días, así como a los bloqueos que —según sus dirigentes— responden a intereses políticos.

Los organizadores pidieron a la población asistir con pañuelos blancos como símbolo de paz. “Entendemos la situación que estamos pasando como bolivianos, por el alza de precio y muchas cosas, pero esto no creo que sea un fusil para que nos vengan a bloquear a nuestro municipio de Vinto. Sabemos que estos son intereses políticos”, declararon representantes vecinales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante el anuncio, también se dirigieron a quienes protagonizan los bloqueos. “Pedimos a todos aquellos vecinos, hermanos que están bloqueando o hermanos que no están de acuerdo con el bloqueo, que sepan entender que esto es algo político, por pugna de poder entre ellos, entre los presidentes, entre los políticos. Nos están haciendo pelear entre hermanos”, señalaron.

Los testimonios expuestos apuntaron al impacto directo de las medidas de presión en la economía familiar. “El bloqueo, ¿qué nos trae? Nos trae más pobreza. El precio de las carnes, de todas las verduras… las mujeres saben cómo están sufriendo para poder llevar el pan de cada día”, expresaron.

Desde el control social y la dirigencia local, también se pidió a los políticos encontrar soluciones concretas. “Nada más, hermano presidente Lucho, le pedimos que dé soluciones, soluciones concretas, porque Vinto siempre ha estado apoyando a la gestión, pero ahora parece que estamos siendo abandonados a nivel nacional”, afirmó una concejala.

Durante la conferencia, se denunció que los disturbios nocturnos han generado miedo en la población y alterado la normal circulación. “Anoche el índice de violencia era tan alto, tienen que escuchar puro dinamitazos. Eso no es protesta, eso no es marcha, eso no significa pedir una voz viva de alguna necesidad”, señaló otra representante vecinal.

Además, se advirtió sobre los riesgos que representa la expansión del conflicto. “El río Jora es intervenido por estas personas, por intereses personales y solo Dios sabe qué intenciones malas puedan tener. Pasa Jora, llega Quillacollo, pasa Quillacollo y están en la ciudad”, manifestaron.

El llamado fue también a las autoridades de municipios vecinos y del departamento de Cochabamba, para coordinar acciones que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos que transitan por la zona. “No solo son vinteños los que transitan nuestra avenida. Todos transitan y tienen derecho”, agregaron.

Finalmente, desde el control social se hizo un llamado a la unidad y a la movilización pacífica. “Hoy estamos convocando a toda la población de Vinto, ya de manera pacífica, que puedan asistir al cabildo en representación de una reivindicación y buscando siempre resguardar lo que es el buen convivir de la población de Vinto”, concluyeron.