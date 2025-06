Vivir con lo mínimo: El relato de una familia que resiste la crisis

Juan y Verónica batallan todos los días para llevar alimento a su hogar. Comentan que hace mucho tiempo dejaron de comprar juguetes para sus seis hijos.

Fuente: Red Uno «Luchando, saliendo adelante». Así define su jornada Verónica, que tiene seis hijos y, junto a su esposo Juan, trabaja todos los días para llevar el pan a su hogar. Sin embargo, el incremento de precios de los productos de canasta familiar y la escasez de muchos alimentos básicos se han vuelto una constante en su vida. «Se pueda o no. Hay que hacerlo por nuestros hijos», afirma la madre de familia, que vive en un barrio alejado de Santa Cruz de la Sierra, en la Av. Virgen de Luján. Por esta situación, deben almorzar a las 5 de la tarde. «Cuando hay comidita, intentamos almorzar lo que se pueda. A esta hora llegamos del trabajo, entonces por eso estamos compartiendo con mi familia«, comentó Juan.

La pareja se dedica a vender comida, sin embargo, las ventas no son buenas. «El negocio siempre es así, a veces algunas cosas se venden, otras no. Entonces, estamos batallando para sobresalir», agregó.

Están en el inmueble como caseros, pero no tienen agua potable y deben comprar en botellón. También crían patos y pollos para su sustento. «Compramos botellones para el consumo y para la cocina. Para lavar la ropa, cada vez que llueve, recibimos«, contó Verónica.

Priorizan la alimentación de sus hijos, pero el dinero no alcanza para juguetes, ni ropa. A pesar de ello, solo piden a Dios que no les falte el alimento y salud.

«Otros niños tienen juguetes nuevos y no les podemos comprar a ellos porque nosotros no tenemos un trabajo fijo. Estamos agradecidos del día a día que nos da de comer, que no nos falte un pan en la mesa», agregó la madre de esta familia que espera mejores días para sus hijos.