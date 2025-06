Vivo: Foro Agropecuario se inicia con Samuel, Manfred y Tuto; Andrónico no asiste pese a haber confirmado su presencia

El sector agropecuario espera escuchar las propuestas y visión de país en el tema agroproductivo que tienen los candidatos a la Presidencia

Video: CAO

Fuente: Unitel

Cerca de las 09:00 de este miércoles se inició el Foro Agropecuario organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Anapo, con el apoyo de distintas entidades productivas como la Cadex y Cainco que convocaron a cuatro candidatos a la Presidencia para tratar temas referentes a las políticas de impulso a la producción nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, Manfred Reyes Villa, de APB – Súmate y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, llegaron para participar del encuentro en el que se prevé que se dará la visión de país que cada candidato tiene para implementar en el próximo Gobierno.

El que no llegó para estar en el foro es el actual presidente del Senado y candidato, Andrónico Rodríguez, que pese a haber confirmado su presencia, no asistió, lo que fue duramente cuestionado por el presidente de la Caneb, Oswaldo Barriga, que manifestó que su inasistencia solo refleja que “no le interesa trabajar con el sector agroproductivo”.

”Al candidato Rodríguez no le interesa el sector, y si no le interesa el sector quiere decir que no le interesa el cambio de modelo económico que hoy está empobreciendo a los bolivianos”, apuntó.

Seguridad jurídica

¿Cuál debe ser la primera medida que debe aplicar en favor de los productores en el nuevo Gobierno? “Sin ninguna duda, la seguridad jurídica”, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking.

“Necesitamos saber que las cosas sean del propietario, que podamos dormir tranquilos y no pensar si vamos a tener combustible, que no nos van a avasallar, que no nos cerrarán las exportaciones, esta es la primera medida que debe aplicar, devolver el Estado, los políticos, a la cadena productiva”, manifestó el dirigente.