16 equipos, 1 destino: la final en el Tahuichi

La Conmebol oficializó los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, cuya gran final se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. Bolívar enfrentará a Cienciano de Perú en busca de los cuartos.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La Copa Sudamericana 2025 entra en su fase decisiva. La Conmebol publicó en su sitio oficial los cruces definidos para los octavos de final del torneo, cuya final está programada para disputarse en Bolivia, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. Ocho llaves, 16 equipos y un solo objetivo: llegar al histórico escenario cruceño para levantar el trofeo.

Entre los emparejamientos más destacados, Bolívar enfrentará a Cienciano de Perú. La ida se jugará en La Paz la semana del 12 de agosto, y la vuelta en Cusco, durante la semana del 21 del mismo mes. El cuadro paceño buscará dar otro paso hacia la gloria, en un torneo que ha despertado gran expectativa nacional por tener la final en suelo boliviano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los demás duelos también prometen alta intensidad. Independiente del Valle jugará contra Mushuc Runa, en un clásico ecuatoriano inédito a nivel internacional. Once Caldas se medirá con Huracán; Alianza Lima frente a Universidad Católica; América de Cali ante Fluminense; Universidad de Chile contra Independiente; Atlético Mineiro frente a Godoy Cruz; y Central Córdoba ante Lanús.

Los partidos de ida se jugarán entre el 12 y 14 de agosto, mientras que las revanchas están programadas para la semana del 21. Con esta confirmación, los equipos ya conocen su hoja de ruta rumbo a Santa Cruz, donde la final pondrá al país en el centro de atención continental.

La ciudad cruceña, con su emblemático estadio Tahuichi, se prepara para recibir uno de los eventos más importantes de su historia deportiva. La cuenta regresiva ya empezó, y los 16 equipos saben que el camino hacia el título pasa por Bolivia.

Cómo se jugarán los octavos de la Copa Sudamericana 2025

Ida

• Independiente del Valle vs. Mushuc Runa | Semana del 12 de agosto

• Once Caldas vs. Huracán | Semana del 12 de agosto

• Alianza Lima vs. U. Católica | Semana del 12 de agosto

• América de Cali vs. Fluminense | Semana del 12 de agosto

• Universidad de Chile vs. Independiente | Semana del 12 de agosto

• Atlético Mineiro vs. Godoy Cruz | Semana del 12 de agosto

• Central Córdoba vs. Lanús | Semana del 12 de agosto

• Bolívar vs. Cienciano | Semana del 12 de agosto

Vuelta

• Mushuc Runa vs. Independiente del Valle | Semana del 21 de agosto

• Huracán vs. Once Caldas | Semana del 21 de agosto

• U. Católica vs. Alianza Lima | Semana del 21 de agosto

• Fluminense vs. América de Cali | Semana del 21 de agosto

• Independiente vs. Universidad de Chile | Semana del 21 de agosto

• Godoy Cruz vs. Atlético Mineiro | Semana del 21 de agosto

• Lanús vs. Central Córdoba | Semana del 21 de agosto

• Cienciano vs. Bolívar | Semana del 21 de agosto