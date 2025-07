ABB y Real Oruro defienden su liderato en la Copa Bolivia

Ambos equipos buscarán consolidarse en la cima de sus grupos este viernes, en el inicio de la sexta fecha del torneo por series de la División Profesional.

ABB y Real Oruro, líderes de sus respectivos grupos en la Copa Bolivia, saldrán este viernes con la misión de mantener su posición de privilegio en el arranque de la sexta fecha del torneo. Ambos afrontarán compromisos exigentes frente a rivales que llegan con la urgencia de sumar y escalar en la tabla.

El elenco alteño recibirá a Aurora desde las 15:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto. ABB encabeza el Grupo C con nueve unidades, y si consigue una nueva victoria, estirará su ventaja a seis puntos sobre su inmediato perseguidor, GV San José, que recién jugará el domingo ante San Antonio, en condición de visitante. Aurora, en tanto, se encuentra tercero con cinco puntos y un partido menos.

Ronald Mamani será el árbitro central del encuentro entre ABB y Aurora. Estará asistido por Edward Saavedra y Álvaro Copa desde las bandas, mientras que en el VAR estará Jorge Justiniano, quien supervisará las jugadas clave del compromiso.

Más tarde, desde las 18:00 en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro, Real Oruro se enfrentará a Always Ready, en un duelo correspondiente al Grupo B. El cuadro local lidera la serie con nueve puntos, seguido por The Strongest con siete. Always se ubica tercero con cuatro unidades, aunque tiene un partido pendiente, lo que lo convierte en un rival de cuidado.

Este partido será dirigido por José Mena, con la asistencia de Sergio Carrasco y Agustín Escalera. El VAR estará bajo la responsabilidad de Porfidio Serrano. La fecha continuará el sábado y llegará a su fin el domingo.