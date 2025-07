Aguilera ratifica que Camacho es el gobernador de Santa Cruz y denuncia ataques políticos sin fundamento

Posición. El gobernador en ejercicio dejó en claro que él no tiene ninguna aspiración política y pidió al abogado del gobernador Camacho que se dedique a defenderlo del caso ‘falso golpe’.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, reiteró este lunes ante medios de comunicación que el gobernador electo de Santa Cruz es Luis Fernando Camacho, actualmente secuestrado en el penal de Chonchocoro. Aguilera ratificó su postura institucional y aseguró que su rol al frente de la Gobernación responde al mandato de suplencia temporal conforme a las normativas vigentes.

“He sido totalmente claro desde el primer día de su secuestro, Luis Fernando Camacho es el gobernador electo de Santa Cruz. Yo trabajé para que él sea elegido, fui su compañero de fórmula, su candidato a vicegobernador y también su jefe de campaña. Él es el gobernador. Él llega a Santa Cruz, se respeta toda la normativa vigente en el país”, declaró Aguilera.

Durante su intervención, el gobernador en ejercicio respondió a las críticas de algunos exfuncionarios y actores políticos que, según señaló, hoy están vinculados a candidaturas nacionales, pero que durante su paso por la administración departamental generaron conflictos internos y promovieron ataques personales sin fundamentos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Desde mayo de 2021 me vienen ‘jalando la cola’. Se me acusa sin pruebas, como si tuviera intereses políticos. ¿Cuál es el interés? Yo no soy candidato. Mi única responsabilidad es mantener a flote la autonomía departamental”, manifestó.

Aguilera también mencionó casos puntuales relacionados con decisiones asumidas en la gestión anterior y que, según él, deben ser asumidas por quienes correspondan.

“¿Quién firmó el decreto del ‘decretazo’? ¿Quién tramitó las decisiones de notaría? Fueron funcionarios que ahora figuran como candidatos. Yo no estaba en ese momento. Ahora intentan atribuirme responsabilidades que no me corresponden”, sostuvo.

Con respecto a la postura del abogado del gobernador electo, Martín Camacho, el gobernador en ejercicio negó la acusación atribuida por el abogado de Camacho y lo conminó a dedicarse a defender a Camacho del ‘falso caso golpe’, del caso decretazo y del caso de la Notaría.

“Cada quien debe cumplir su rol. Yo seguiré firme en el mío: sostener esta gobernación para que, cuando el gobernador Camacho regrese, encuentre una institución funcionando, con las puertas abiertas y la frente en alto”, concluyó.

Finalmente, Aguilera anunció que presentará una documentación detallada sobre la gestión institucional antes y después del secuestro del gobernador Camacho.