Al menos 20 heridos dejó la caída de un bus a un barranco en la carretera Cochabamba – Oruro

Un bus interprovincial se embarrancó a la altura de Cocapata, carretera que une a Cochabamba con Oruro y el resto del occidente del país, el hecho se registró la tarde de este viernes. El hecho dejó al menos 20 personas heridas.

Según los reportes preliminares, se presume que el conductor perdió el control de su vehículo debido una falla mecánica.

De acuerdo al relato de algunos pasajeros, ellos sintieron como el motorizado empezó a dar vueltas de pronto, por lo que poco después reaccionaron y sintieron el cuerpo adolorido.

“Estábamos viniendo de Tierras Nuevas a Quillacollo y ahí nos pasó ese accidente, no me acuerdo. Eh notado que estaba dando vueltas nomás (el bus) y cuando me acordé estaba sentada, adolorida y escuchaba gritos nomás, porque me había dormido, por eso no he sentido casi nada”, dijo una mujer a UNITEL.

La mujer señaló que producto del accidente, quedó con una fractura en su clavícula, mientras que otros pasajeros resultaron heridas que requerirán intervenciones quirúrgicas y otros solo muestran lesiones leves.

Algunas de las víctimas denunciaron que el siniestro se registró debido a la falta de experiencia del conductor, el cual no pudo controlar el vehículo de alto tonelaje.

“Estamos viniendo de Cocapata en la flota, un joven chico nomás era el que estaba trayendo (conduciendo) esa flota, era jovencito, no tenía experiencia”, manifestó otra de las pasajeras.

Las personas contaron que tras el accidente fueron evacuadas por equipos de emergencia hasta una clínica privada en Quillacollo, donde actualmente reciben atención médica.

Aún se aguarda conocer un oficial de parte de la unidad de Tránsito en relación a este hecho que dejó varios heridos.