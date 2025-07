Alcalde de La Paz sugiere a candidatos de oposición ‘enamorar’ a electores

Fuente: La Razón Por Mauricio Diaz Saravia / La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó este martes que los candidatos de oposición deben “enamorar” a electores para ganar su voto en las elecciones generales del 17 de agosto.

“Tienen que enamorar a la población, tienen que convencerla”, dijo la autoridad a los periodistas en la plaza Murillo de La Paz.

Arias hizo una serie de reflexiones sobre los candidatos de oposición y su manera de encarar las elecciones que se vienen.

Oposición

Primero, cuestionó que no se haya logrado la unidad del bloque opositor y que, si decidían ir juntos, “ganaban de entrada y en primera vuelta”.

Por otro lado, descalificó las versiones de algunos analistas y del expresidente Evo Morales que afirmaron que, en este momento, “la gente no sabe por quién votar” y que su voto será “nulo”.

Al contrario, el alcalde paceño sostuvo que la población sí tiene una definición tomada, aunque no particularizada, de su elección. “Lo indeciso no es que la gente no sepa por quién votar, sino que está esperando y guardando su voto; es un voto oculto y se expresará en cuanto haya la necesidad”, dijo.

Candidatos

En los últimos días se conocieron encuestas que mostraron a candidatos de la oposición en los dos primeros lugares en la intención de voto. Se trata de Samuel Doria Medina, que representa a la alianza Unidad, y el expresidente Jorge Quiroga, que va a las elecciones por Libertad y Democracia (Libre).

En cambio, los candidatos de izquierda, como Andrónico Rodríguez, de Alianza Popular, o Eduardo del Castillo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), tienen un porcentaje menor.