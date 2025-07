Alianza Popular descarta diálogo con el MAS y llama al «voto consciente» por Andrónico

Las declaraciones de Patzi surgen luego de que el presidente del MAS instó a que se pueda consolidar la unidad en los partidos de izquierda para evitar una victoria de la oposición. Tomando en cuenta que en las diferentes encuestas difundidas en medios de comunicación, ninguno de los partidos de la izquierda logra ubicarse en los primeros lugares.

La alianza política que respalda la candidatura de Andrónico Rodríguez descartó este miércoles cualquier acercamiento con Grover García, presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), con el fin de unificar a la izquierda. Asimismo, indicó que se tiene ninguna invitación formal ni condiciones legales para una eventual alianza.

«En primer lugar, no hay una invitación formal y además dije claramente. En tanto no hay una claridad que se diga de la legalidad, no creo que sea necesario ni siquiera sentarnos porque aquí no hay ningún motivo. Porque aquí ya están inscritas las partidos», sostuvo el líder de Alianza Popular, Félix Patzi.

Recordó que «ya no hay nada que hablar” porque los plazos para conformar alianzas ya vencieron y las organizaciones políticas ya están inscritas ante el Órgano Electoral. “No creemos necesario sentarnos a dialogar, porque el momento de las alianzas ya precluyó”, afirmó.

En ese marco, Patzi exhortó a la población a ejercer un “voto consciente” en favor de Andrónico Rodríguez, a quien considera el mejor posicionado dentro del campo popular, en el caso de la izquierda. “La unidad debe expresarse en las urnas”, señaló.

Las declaraciones de Patzi surgen luego de que el presidente del MAS, Grover García, instó en pasados días a que se pueda consolidar la unidad en los partidos de izquierda para evitar una eventual victoria de alguno de los partidos de la oposición. Tomando en cuenta que en las diferentes encuestas difundidas en medios de comunicación, ninguno de los partidos de la izquierda logra ubicarse en los primeros lugares de preferencia del electorado, a comparación de la oposición.

Por su parte, el presidente Luis Arce exhortó la anterior semana nuevamente a la unidad de los partidos de la izquierda de cara a los comicios del 17 de agosto, caso contrario, alertó el retornó del neoliberalismo con la oposición. El encuentro está previsto para mañana jueves.