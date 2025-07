Alianza Unidad plantea cortar de forma “inmediata” el subsidio al diésel y gradual la gasolina

El candidato a la vicepresidenta por la alianza Unidad, José Luis Lupo, afirmó que si ganan las elecciones quitarán de golpe la subvención del diésel porque representa tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país, en el caso de la gasolina dijo que se eliminará de manera gradual.

“Se va a cortar el subsidio al diésel de forma inmediata y con eso ahorramos tres puntos del déficit fiscal, la única manera es tener precios internacionales y de esa forma garantizar que haya diésel para la industria y los transportistas. En el caso de la gasolina no se va a quitar la subvención de un golpe porque se afectará a los precios, se lo hará de forma gradual”, señaló Lupo en Fides en las Ánforas.

Según la información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en 2024 se incrementó la importación de diésel en un 86% del total de la demanda del mercado interno y solo el 14% se produce en el país.

En ese sentido, Lupo señaló que aún no se puede determinar el precio que costará el diésel porque dependerá de su costo en el mercado internacional, el tema de la logística y otros factores. Además, supone que no afectará en una gran medida al incremento de los precios porque la escasez ya incidió en ese aspecto.

“Va a haber algún impacto, pero no creemos que sea mucho porque ya se ha dado ese impacto por eso han subido los precios el que está trayendo diésel lo está comprando a precio internacional y el que hace cola se está gastando dos días y tiene que recuperar el tiempo perdido”, puntualizó.

La propuesta de esa alianza en el área económica propone tres etapas, la primera hace referencia a la estabilización durante los primeros “100 días” de Gobierno. El fin es frenar la inflación, ordenar el tipo de cambio, garantizar abastecimiento de combustible, alimentos, insumos y recortar los gastos.

La segunda se enfoca en la recuperación, etapa que se desarrollará entre 2026 y 2027, entre tanto, la tercera etapa se refiere al “crecimiento” con base en la exportación, el trabajo y la diversificación, el cual se desarrollará a partir de 2027.

Financiamiento

Por otra parte, el candidato señaló que, debido a las condiciones crediticias de Bolivia, el riesgo país y la calificación de riesgo, el Estado no puede acudir a los mercados de capitales o a la emisión de bonos ya que si se lo hace se tendría que pagar hasta un 25% de interés, lo cual es inviable y oneroso.

Por esa razón se prevé acudir a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros. Dijo que las condiciones las pone el gobierno porque para salir de la crisis es necesario aplicar diferentes medidas para reducir el déficit fiscal, bajar la inflación y mantener los indicadores macroeconómicos.

“Cuando se habla de condiciones se habla de nuestro plan económico, no hay forma de salir de esta crisis si no reducimos el déficit fiscal, si no bajamos la inflación, si no mantenemos los macroprecios adecuados y si no liberamos el proceso de exportación. Entonces, esas condiciones son los que nosotros vamos a poner, es nuestro plan económico y si son consistentes y garantizan sostenibilidad a largo plazo vamos a tener el apoyo de los organismos”, explicó.

