“Andrónico no nos representa”: Evistas llaman a sus seguidores a votar nulo en las elecciones

Grupos evistas señalan que en la papeleta electoral no figuran “verdaderos candidatos de izquierda”, por lo que llaman a votar nulo en las elecciones del 17 de agosto.

Votar nulo en las elecciones del 17 de agosto, esa es la postura manifestada por dos figuras cercanas a Evo Morales que señalan que dentro de las nueve candidaturas no hay ninguna fuerza política que pueda representar las ideas y la corriente que el evismo propone para el país.

“Si están pensando que el voto de Evo se irá de manera automática a Andrónico (Rodríguez) o a otra sigla, están totalmente equivocados”, dijo Wilma Alanoca, que fue presentada como ‘vice’ de Evo Pueblo, agrupación que creó Morales en medio de la contienda electoral, aunque aún no cuenta con personería jurídica.

[/ Foto: RKC] / Evo Morales, líder cocalero

El líder cocalero pretendía participar acompañado de Alanoca en la carrera electoral con Pan-Bol, pero este frente perdió su vigencia un par de semanas antes del cierre de la inscripción de candidatos.

Alanoca fue ministra de Culturas durante el gobierno de Morales y en 2019 fue una de las personas que se asiló en la residencia de la Embajada de México, después del conflicto poselectoral que derivó en la renuncia del ahora líder del evismo.

”Nosotros, como Evo Pueblo, no nos sentimos representados por nadie, de hecho, en la papeleta no hay ningún líder de izquierda, no nos representa Andrónico Rodríguez”, acotó.

Pero no solo es Alanoca, el exsenador Isaac Ávalos, identificado con Morales, también llamó a los seguidores de esta corriente a votar nulo, esto, en caso que los comicios fijados para el 17 de agosto “no se anulen”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ratificado que la fecha impostergable de los comicios es el 17 de agosto. Esta premisa es respaldada por los demás órganos y actores políticos.

“Nosotros vamos a votar nulo, si no anulamos las elecciones vamos a votar nulo, además se rodea de gente mala de (Luis) Arce”, dijo Ávalos, exsenador evista.