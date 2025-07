Ante rumores, Morena descarta acuerdo o alianza con Evo Morales para las elecciones

“No vamos a ser parte de lo que han dicho, de que en vez de contar votos van a contar muertos”, dijo el vocero de Morena ante los rumores que surgieron sobre supuestas reuniones para sellar pactos con el evismo.

El Movimiento de Renovación Nacional (Morena) negó este martes la existencia de cualquier pacto o alianza con Evo Morales o con el Movimiento Evo Pueblo, de cara a las elecciones generales del 17 de agosto.

“Morena es un movimiento de renovación nacional. Lo dijo nuestra líder Eva Copa, que no se va a perjudicar a la izquierda”, afirmó el vocero Rury Balladares, al salir al paso ante las versiones que apuntaban a un supuesto preacuerdo con actores vinculados al MAS. “Están hablando que estamos negociando y no hay tal”, agregó.

Asimismo, desde el interior de la organización alteña indicaron que no participa negociaciones con el evismo y reafirmaron su compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Desde la organización se subrayó que ha habido intentos de acercamiento por parte de sectores afines al evismo, como seguidores de Andrónico Rodríguez y otras fracciones que se han dividido del MAS, incluso hay apertura para unificar a la izquierda.

“Obviamente nos buscan, ese es el acercamiento, pero más allá de eso no hay reuniones ni nada”, dijo Balladares. “Nosotros no vamos a perjudicar al pueblo boliviano y no vamos a ser parte de lo que han dicho de que en vez de contar votos van a contar muertos”, sentenció el ejecutivo en referencia a las palabras de Ruth Nina, en un acto evista realizado el sábado en Lauca Ñ, trópico de Cochabamba.

Los rumores señalaban que el presidente de Morena, Ernesto Machicao, y el senador pandino Luis Flores supuestamente llevaron adelante reuniones con aval de Eva Copa y Evo Morales. No obstante, el partido rechazó cualquier tipo de preacuerdo con el evismo y reiteró su independencia electoral.