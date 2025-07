Asambleísta denuncia “asfixia económica” a Cochabamba y propone retomar el pacto fiscal

Acusó al Gobierno de retener recursos que por ley corresponden al departamento.

Fuente: Opinión

El asambleísta departamental y jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Juan Carlos Irahola, denunció una “asfixia económica” sistemática del Gobierno central contra Cochabamba y anunció la creación de un comité impulsor del pacto fiscal.

Cuestionó el trato que estaría recibiendo el departamento por parte del Gobierno central, al que acusó de retener recursos que por ley corresponden al departamento. Advirtió que los recortes afectan de forma directa a la salud, el desarrollo productivo y proyectos estratégicos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Citó como ejemplo las regalías departamentales. Expresó que Cochabamba recibiría apenas 29.3 millones de bolivianos entre 2024 y 2025, frente a los 94 millones que recibirá Beni y los 47 millones destinados a Pando, ambos departamentos no productores. Cuestionó que exista una distribución per cápita inequitativa que ronda los 118 bolivianos para Cochabamba, mientras en otras regiones no productoras se asigna entre 300 y 400 bolivianos por persona.

Planteó avanzar en la construcción de una “agenda cochabambina” que incluya la reactivación del debate sobre el pacto fiscal y el estatuto autonómico, con el fin de reducir la dependencia del Gobierno central.