Aseguran que el avión FAB 108 abandonado en Londres no tiene acta de entrega

La nave está para en Inglaterra hace siete años, por autorización del exministro de Defensa, Javier Zavaleta

Carlos Quisbert

Fuente: eldeber.com.bo

El avión de Transportes Aéreos Militares – Empresa Pública (TAMep), con matrícula FAB 108, no cuenta con un acta de recepción y tampoco se tiene registro de una comisión de recepción, según informó el abogado Ramiro Cabrera.

La aeronave fue adquirida en diciembre de 2017 y debido a problemas técnicos debió aterrizar en Inglaterra, el 18 de enero de 2018, fecha desde la cual está parado en ese país europeo.

“El proceso de contratación para esta segunda aeronave no habría sido un proceso transparente y legal. Prueba de ello es que no existe un acta de recepción, tampoco una comisión de recepción que se haya nombrado. Vale decir, que se han ido acumulando los errores en el proceso de contratación, lo que dio lugar, a que en primer término se pierda la aeronave qué está en Inglaterra, se pierdan los 400.000 dólares que se han dado como primer pago por el precio de esta aeronave. En particular, llama la atención que el TAM no haya tomado acciones sobre la forma en que se va a recuperar la aeronave o el dinero que se habría invertido”, declaró Cabrera en un contacto con EL DEBER.

El abogado remarcó que se debería haber realizado una investigación preliminar y posteriormente sumarios militares para determinar si existen responsabilidades civiles o penales.

Por este caso, el TAM tiene abierto un proceso administrativo contra el exgerente de esa empres aérea Julio César Villarroel.

De acuerdo con los antecedentes, la aeronave fue adquirida en 2017 bajo la modalidad de leasing financiero (pago en cuotas) en la India. El proceso de adquisición, calificado de irregular por el Ministerio de Defensa, estaba a cargo del entonces gerente del TAM, el general Villarroel, fue responsabilizado por el hecho de que este avión no llegó a Bolivia.

En contacto con EL DEBER, el militar, que ya pasó al servicio pasivo, rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que los responsables son quienes le sucedieron en el cargo, además del propio directorio del TAM de 2018, presidido por el entonces ministro de Defensa Javier Zavaleta y el gerente de la empresa militar, general Humphrey Roca, quienes firmaron una resolución para “autorizar” que la aeronave se quede en Inglaterra.

“Se autoriza que la aeronave con matrícula FAB 108 se mantenga en Inglaterra hasta conseguir presupuesto”, señala de forma escueta la conclusión tres del acta AS.JUR.GGTAM 02/2018 del 10 de abril de ese año. En la redacción del texto, de nueve páginas, además de no precisar el monto requerido y el destino del pago, tampoco se detallan las condiciones en las que quedó “almacenada” la aeronave.