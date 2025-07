Avasallamientos no dan derecho a optar por la dotación de tierras, advierten desde el Gobierno

Fuente: Unitel

Los avasallamientos no otorgan ningún derecho sobre la propiedad de tierras y mucho menos justifican la dotación de predios, advirtió el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, en un contexto en el que existe temor del sector productivo ante una nueva avanzada de grupos irregulares en el norte cruceño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

”La tierra se distribuye de manera legal, transparente y con justicia social. No a la fuerza, no con violencia, tampoco atropellando derechos de otros ciudadanos”, enfatizó el ministro en conferencia de prensa. “El avasallamiento no te da derecho a optar ni siquiera a un pedazo de tierra”, agregó.

Flores se refirió a este asunto días después de que se denunciara una nueva incursión armada de avasalladores en el predio agrícola Santa Rita, en la provincia Guarayos, en Santa Cruz, hecho que dejó un trabajador herido de bala y profundizó el temor entre los productores de la zona, ya que hasta el momento no hay aprehendidos.