Bolivia pagó $us 764 millones de la deuda externa en el primer semestre y resta el 55% de lo programado para 2025

El Gobierno alertó recientemente que los ingresos de créditos externos son menores que los pagos que el Estado realiza por concepto de deuda externa desde hace tres años, lo que ha complicado la situación económica del país.

eju.tv

En un reciente informe, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que el país pagó el 100% del servicio de la deuda pública externa programada para el primer semestre de este año y que alcanzó a $us 764 millones. No obstante, resta el 55% de lo programado para este año.

El Gobierno alertó recientemente que los ingresos de créditos externos son menores que los pagos que el Estado realiza por concepto de deuda externa desde hace tres años, lo que ha complicado la situación económica del país.

Entre 2023 el saldo negativo fue de $us 365 millones; en 2024, de $us 852 millones y hasta abril de 2025 de $us 119 millones, según los datos que proporcionaron los ministros del área económica a representantes del Legislativo Plurinacional, reportó El Deber la semana pasada.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En ese contexto, el ente emisor destacó el crecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en $us 830 millones en los primeros seis meses del año, llegando a un total de $us 2.807 millones a junio de 2025.

«Al primer semestre de la gestión, las RIN (Reservas Internacionales Netas) permitieron cumplir en su totalidad con las obligaciones externas del país, concretando el pago del 100% del servicio de la deuda pública externa prevista para ese periodo, por un monto de $us 764 millones», reseña el documento del BCB publicado el martes.

Según el BCB, se logró cubrir el 45% del total programado para este año, «pese al contexto adverso que afecta a la economía nacional generado, entre otros factores, por la no aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Créditos

En la actualidad, al menos 15 proyectos de préstamos están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa por más de $us 1.590 millones orientados al desarrollo de proyectos de desarrollo productivo y social, según ABI.

Hasta hace un mes la oposición y el evismo habían rechazado los créditos externos, pero luego de la cuarta Cumbre por la Democracia una comisión analiza cada uno de los préstamos para allanar su aprobación y ya dio luz verde a algunos, lo que ha favorecido al flujo de dólares, destacaron algunos analistas.

Pese a ese contexto adverso, el Gobierno pudo pagar el pago para la importación de combustibles.

«Con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de las familias bolivianas y a pesar de las limitaciones en el acceso a financiamiento externo, se continuó con los pagos por la importación de combustibles, que alcanzaron $us 1.019 millones en el primer semestre», destacó el BCB.