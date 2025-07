Bustos califica de «vergonzosa» la actuación defensiva de The Strongest

El entrenador del Tigre no ocultó su molestia tras la goleada sufrida ante Always Ready. Señaló errores graves en la fase defensiva y habló sobre su futuro en el club.

Luego de la contundente derrota por 7-2 ante Always Ready en El Alto, el técnico de The Strongest, Ismael Rescalvo, fue autocrítico en la conferencia de prensa y no dudó en calificar el partido como “vergonzoso”, especialmente por el desempeño defensivo de su equipo.

“Diría que fue vergonzosa, sobre todo en el arranque de cada uno de los tiempos. Recibimos goles muy rápidos, casi sin saber el partido que estábamos jugando”, afirmó el entrenador español, visiblemente incómodo con el rendimiento de sus dirigidos.

The Strongest terminó el primer tiempo perdiendo 2-1, pero en el complemento recibió cinco goles más, algo que para Rescalvo fue inadmisible. “La fase defensiva del equipo fue malísima. Fueron errores de equipo de ligas menores. Así no se pueden jugar partidos de este nivel”, sentenció.

Finalmente, el DT dejó abierta la puerta sobre su continuidad: “Más allá de las ganas de quedarme, hay que hablar muchas cosas. Estamos en un periodo de apertura y hay que analizar muchas situaciones”.

The Strongest deberá reponerse rápidamente, ya que su próximo compromiso será el sábado frente a Real Tomayapo. Mientras tanto, la dura caída en Villa Ingenio sigue generando repercusiones dentro del club paceño.