CAINCO plantea desafíos al nuevo Gobierno: Reducir el déficit fiscal, abrir mercados y garantizar la seguridad jurídica, que “es elemental”

En medio de las elecciones generales, Bolivia ha registrado ocho meses consecutivos de déficit comercial con pérdidas superiores a los 800 millones de dólares, además que las exportaciones han caído, una situación que de acuerdo al análisis que se hace desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) es debido a las malas políticas que se han implementado sobre las exportaciones.

Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, señaló que desde hace dos años se advertía de una crisis de balanza de pago, “que ha sido lo que ha generado la falta de dólares en el país y es lo que hoy estamos viviendo con una crisis que bordea el 19%”.

En ese sentido expuso que hay dos maneras de generar dólares en el país: la primera es haciendo mayores exportaciones de productos, por ejemplo, soya, carne de res y de exportaciones no tradicionales. La segunda es la generación de préstamos internacionales.

“Ante la falta de estas dos cosas, y la falta de exportaciones, los cupos, los vetos, las restricciones que se dieron en los últimos meses de las exportaciones que estaban abriéndose camino al mundo, hicieron que hayan menos dólares en el país y las consecuencias las estamos viviendo, falta de productos en los mercados y un incremento de los precios de la canasta familiar”, apuntó.

Ante ello, plantea desafíos al nuevo Gobierno que tienen que ver con garantizar la generación de divisas y reducir el déficit fiscal, aunque para ello es importante la concertación y el diálogo con distintos sectores en un momento en el que las elecciones se presentan como una posibilidad para cambiar de rumbo en el país y adoptar un nuevo modelo económico ante el “agotamiento” que presenta el que durante años ha desarrollado el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Tenemos que reducir el déficit fiscal, debemos aperturar los mercados de exportación para la generación de divisas, debemos hacer un nuevo pacto no político, sino un pacto con la ciudadanía y con el sector empresarial en la mesa para poder definir las políticas económicas que requiere el país y, por supuesto, también empezar a trabajar en la productividad que requiere el país para la generación de mayores fuentes de empleo, que es lo que hoy demanda la población”, dijo Antelo.

¿Eso pasa por seguridad jurídica también?

“La seguridad jurídica es elemental”, enfatizó en entrevista con La Revista de UNITEL.

“Una de las cosas que hemos visto dentro de los análisis de por qué el tipo de cambio sube o baja, el análisis va más allá. No hay más dólares en el país, no hay más inversiones, y muchas de esas cosas pasan porque no hay seguridad jurídica en distintos ámbitos”, dijo.

Antelo remarcó que lo más importante es garantizar las elecciones nacionales porque es el camino democrático para elegir ese nuevo rumbo que quiere el país.

“Hoy, ya a pocos meses de hacer un cambio de administración, creo que la gente lo que va a elegir es más que un presidente. Está eligiendo lo que va a ser el nuevo ciclo económico”, precisó.