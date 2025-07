Caso consorcio: Exasesor de la COB se declara en la clandestinidad y denuncia allanamiento ilegal

La Paz. Oscar Antonio De La Fuente Amelunge afirmó que no debería ser investigado en el polémico «caso consorcio» porque no es abogado, ni servidor público.

Oscar Antonio De La Fuente Amelunge, exasesor de la Central Obrera Boliviana (COB) e investigado en el polémico «Caso Consorcio», afirmó encontrarse en la clandestinidad en Coroico, tras un allanamiento a su domicilio por parte de la Fiscalía, que, según él, fue un «asalto» en el que se robaron joyas, dinero y documentos.

En las últimas horas, la Fiscalía realizó un allanamiento a su domicilio para aprehenderlo, pero no lo encontraron. Afirmó que no se presentará.

Según la investigación, De La Fuente hizo un cambio de domicilio y presentó la acción en los juzgados de Coroico. El exsesor acusó al fiscal de «asaltar su casa» con el investigador y los policías. «Se robaron joyas, dinero y documentos», indicó.

«No soy abogado, ni servidor público, soy un ciudadano común. Los delitos son consorcio de abogados y uso indebido de influencias ¿Qué tengo que hacer en ese proceso? Solo porque dicen que estoy haciendo una acción de cumplimiento. Yo pedí al Tribunal Electoral que investiguen simplemente los dos currículums que hizo la Magistrada Fanny Coaquira, uno lo presentó a la comisión y está colgado en la página web de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la vicepresidencia. El segundo es el que socializó el Órgano Electoral, donde ya no dice que fue docente ¿Por qué lo omitieron? Eso significada un engaño al electorado», explicó.

Comentó que Coaquira es su amigo y por eso le llamó la atención ver su nombre entre documentos «fraguados». «A mi no me intimida ni siquiera el Ministerio Público, esta tropa de delincuentes, el juez cautelar que no tienen competencia. Si el hecho se produjo en Coroico, tiene competencia solo el juez de Coroico, no en La Paz», apuntó.

Indicó que presentó la denuncia porque «es un activista contra la corrupción» y que no es la primera vez que presenta una acción, además que no lo hizo de manera física.

«Yo tuve que viajar a Santa Cruz el 7 de junio por una emergencia familiar. Cuando iba de Coroico a la ciudad de La Paz, le dije a un ciudadano que iba en el mismo minibús que tenía que viajar y que si podía presentar, aceptó y le regalé unos 30 pesos. Lo presentó el 10 u 11. Esa acción tenía una redacción, mi firma y la del abogado José Uriarte, que declaró que alteraron algunas hojas y su firma. Estoy seguro que también me alteraron a mí y suplantaron el documento, aparece otra persona más como accionante. Ya no tengo nada que ver», detalló.

También dijo que no fue notificado para la audiencia por el juez, tampoco le informó su abogado. Solo le llegó un link por Telegram, pero no pudo escuchar la audiencia. «Los documentos presentados junto a esa acción de cumplimiento, que llegó al juzgado y fue fraguada, tiene que investigarse», afirmó.