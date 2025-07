Cassie Ventura rompe el silencio tras el veredicto del juicio de Sean ‘Diddy’ Combs

Cassie Ventura fue una de las testigos clave del juicio. Su testimonio durante cuatro días ofreció un retrato devastador de su relación con Combs, que se extendió de manera intermitente entre 2007 y 2018.

“Sean controló gran parte de mi vida, ya fuera mi carrera, el sexo, todo. No tenía mucho que decir, era muy joven, no sabía si él se enojaría lo suficiente como para ser violento o simplemente no querer estar conmigo”, dijo cuando fue citada a testificar.

Casandra «Cassie» Ventura cries on the stand during redirect as Judge Arun Subramanian presides during Sean «Diddy» Combs’ sex trafficking trial in New York City, New York, U.S., May 16, 2025 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg