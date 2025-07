Claure sobre Manfred: ‘este pobre tipo no vale nada, no se ha cansado de pedirme plata’

En un episodio más de su pelea mediática, Marcelo Claure arremetió nuevamente contra Manfred Reyes Villa, calificándolo de «pobre tipo» y lo acusó de pedirle plata para su campaña.

Claure respondió así a un mensaje en redes sociales de Manfred, en el cual el alcalde señaló que «ni todo el dinero del mundo alcanza para comprar la dignidad de un pueblo, ni para poder ir insultando candidatos».

«Increíble este pobre tipo que no vale nada. No se ha cansado de pedirme plata para su campaña. Me alegro que no llegue ni al 10% y poco a poco los cochabambinos se darán cuenta de lo que es», publicó el empresario mediante redes sociales.

La relación entre Claure y Manfred se rompió después de que el empresario anunció su apoyo a Samuel Doria Medina y critica la propuesta de Manfred.

En esta pelea, el alcalde cochabambino denunció al empresario ante la Embajada de Estados Unidos por supuestamente hacerle ofrecimientos a cambio de bajar su candidatura, lo cual fue negado por Claure.