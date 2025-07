Comicios: Suman al menos 31 renuncias de candidatos; este viernes concluye el plazo para reclamos de votantes por inhabilitación

En el caso de la situación de Nueva Generación Patriótica (NGP), aún no presentó el recurso de revisión a la inhabilitación de Jaime Dunn, que se conoció el miércoles tras una prolongada sesión de Sala Plena.

Este jueves se cerró el plazo para la sustitución de candidatos por renuncia, pero sigue en curso el periodo para el reemplazo de los postulantes inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales de Bolivia, previstas para el 17 de agosto.

En ese marco, hasta la medianoche de este jueves, el órgano registró más de 625 sustituciones por inhabilitación o renuncia de cara a los comicios.

En el caso de renuncias, se registraron 31 trámites y se sustituyeron 15 hasta antes de la medianoche del jueves, indicó, el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

Casos

El secretario confirmó que Libertad y Progreso – ADN inscribió a un nuevo candidato a la Vicepresidencia, se trata del empresario Víctor Hugo Núñez del Prado Salmón.

En el caso de la situación de Nueva Generación Patriótica (NGP), aún no presentó el recurso de revisión a la inhabilitación de Jaime Dunn, que se conoció el miércoles tras una prolongada sesión de Sala Plena.

En tanto, la alianza La Fuerza del Pueblo (FP), del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, aún tiene plazo para sustituir al candidato a la Vicepresidencia porque Felipe Quispe fue inhabilitado y el plazo para ese tipo de trámites es el 13 de agosto.

«Entendemos que el partido lo va a hacer en los siguientes días porque está dentro del plazo», señaló Arteaga. El nombre del candidato a Vicepresidente debe ir en la papeleta que ya se va a imprimir en los próximos días.

Votantes inhabilitados

Como parte del calendario electoral, este viernes fenece el plazo para los reclamos de los ciudadanos inhabilitados o no habilitados en el Padrón Electoral. Si no realizan este trámite no podrán votar el 17 de agosto.

Las gestiones en este caso se realizan en los nueve Tribunales Electorales Departamentales o en las direcciones del Servicio de Registro Cívico (Serecí). No habrá ampliación.