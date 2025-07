Cómo la ley fiscal de Trump puede redefinir la pelea por el control del Congreso

Pero también hay riesgos para los republicanos.

Aunque Trump logró avances significativos entre los votantes de bajos ingresos en las elecciones de 2024, el 10% de los estadounidenses con mayores ingresos se llevará cerca del 80% de los beneficios de la ley, según el modelo presupuestario de la Universidad de Pensilvania (Wharton). Además, la norma impone fuertes recortes al financiamiento federal para energías renovables como la solar y la eólica, lo que ha llevado a algunos expertos a advertir que los consumidores podrían enfrentar aumentos en los precios de la energía justo cuando la demanda está en alza.

A continuación, un vistazo a cómo esta legislación podría impactar las elecciones de 2026 y más allá:

1. Creciente presión sobre los republicanos en distritos con alto número de beneficiarios de Medicaid

Trump prometió no recortar Medicaid y ha falsamente afirmado que el proyecto solo apunta al despilfarro, el fraude y el abuso. Pero estimaciones no partidistas indican que al menos 17 millones de personas perderán su cobertura médica como resultado de los recortes a Medicaid, la expiración de subsidios del Obamacare y otros cambios impulsados por los republicanos.

Eso podría convertirse en un grave problema para legisladores vulnerables como el representante David G. Valadao, quien representa un distrito en el Valle Central de California con una de las mayores poblaciones cubiertas por Medicaid en todo el país, según un análisis de KFF.

Valadao y más de una docena de republicanos —entre ellos Juan Ciscomani (Arizona), Mariannette Miller-Meeks (Iowa), Michael Lawler (Nueva York) y Young Kim (California), todos en distritos competitivos— enviaron una carta a los líderes del Congreso expresando su preocupación por los recortes. Pero todos terminaron votando a favor del proyecto el jueves. El Comité de Campaña Demócrata ya los está atacando por esos recortes, que no entrarían en vigor hasta 2027.

El senador Thom Tillis (R-Carolina del Norte) criticó duramente los recortes a Medicaid en un discurso encendido en el Senado, prácticamente dándoles a los demócratas el guion para sus anuncios de campaña. “¿Qué le voy a decir a 663.000 personas en dos o tres años cuando el presidente Trump rompa su promesa y las deje sin Medicaid porque ya no hay fondos?”, dijo. Tillis anunció que no se postulará a la reelección después de que Trump amenazara con impulsarle una candidatura rival por no apoyar la ley.

2. El factor Elon

El multimillonario Elon Musk, quien destinó unos 288 millones de dólares para apoyar a Trump y a los republicanos en 2024, ha sido uno de los críticos más duros del proyecto. Ha amenazado con castigar a los legisladores republicanos que lo apoyaron, alegando que aumentan el déficit y traicionan las promesas de recortar el gasto: “Van a perder las primarias el año que viene, aunque sea lo último que haga en esta vida”, escribió en X.

Musk incluso ha sugerido fundar un tercer partido político “que realmente represente al 80% de la población que está en el centro”, aunque aún no está claro si cumplirá esa amenaza ni cuánto dinero estaría dispuesto a gastar para derrotar a los republicanos que votaron a favor del proyecto.

ARCHIVO – Elon Musk asiste a una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump en la Sala Oval de la Casa Blanca, el 30 de mayo de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) ARCHIVO – Elon Musk asiste a una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump en la Sala Oval de la Casa Blanca, el 30 de mayo de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

3. ¿Prometieron y cumplieron?

Durante la campaña de 2024, Trump prometió eliminar los impuestos sobre las propinas, las horas extra y el Seguro Social. Aunque no estará en la boleta en 2026, algunos votantes podrían recompensar a su partido por haber incluido versiones de esas medidas en la ley, a pesar de que Trump ha afirmado falsamente que ya no se cobrarán impuestos al Seguro Social.

La ley incluye una deducción de USD 6.000 para jubilados —una promesa de campaña de Trump— pero esa disposición no beneficiará a decenas de millones de jubilados de bajos ingresos, que no tienen suficiente carga fiscal como para aprovecharla. Nuestro colega Jeff Stein ofrece más detalles sobre quién se beneficia.

En Nevada, un estado clave, muchos trabajadores del sector hotelero citan la promesa de eliminar los impuestos a las propinas y horas extra como motivo para apoyar a Trump. Cumplir parcialmente esas promesas podría beneficiar a los republicanos que buscan arrebatarle a los demócratas tres escaños en la Cámara que se disputan año tras año. (Ambas disposiciones expirarán a fines de 2028).

4. ¿Un triunfo clave para los republicanos de Nueva York y California?

Durante años, legisladores como Young Kim —que representa partes de los condados de Orange, San Bernardino y Riverside, en California— y Michael Lawler —que representa un distrito suburbano al norte de Nueva York— han luchado por aumentar el límite de las deducciones estatales y locales (conocidas como SALT), que permiten deducir esos pagos de los impuestos federales.

Un pequeño grupo de republicanos en la Cámara provenientes de estados con altos impuestos logró elevar el tope de USD 10.000 a USD 40.000 para hogares con ingresos menores a USD 500.000.

Varios de estos legisladores representan distritos muy competitivos, como Tom Kean Jr. (Nueva Jersey), además de Kim y Lawler, quien calificó la medida como “una victoria para los neoyorquinos”.

“Es un triunfo para mis electores, sin duda. Cuando presenten su declaración de impuestos el próximo abril, verán una gran reducción gracias a que pudimos aumentar ese tope”, agregó.

Al menos 17 millones de estadounidenses perderían su cobertura médica debido a los recortes de la nueva ley fiscal, según estimaciones no partidistas. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.) Al menos 17 millones de estadounidenses perderían su cobertura médica debido a los recortes de la nueva ley fiscal, según estimaciones no partidistas. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)

5. Carreras clave para el Senado en 2026 —y 2028

La senadora Susan Collins (Maine), la republicana con más riesgo en su campaña de reelección el próximo año, votó en contra del proyecto, lo que podría fortalecer su imagen de moderada en un estado que el año pasado ganó la vicepresidenta Kamala Harris.

El otro escaño que los demócratas esperan arrebatar en 2026 está en Carolina del Norte, donde Tillis —quien se opuso al proyecto— no buscará la reelección. Aun así, los demócratas podrían usar sus críticas contra el candidato republicano, especialmente si se trata de un actual miembro de la Cámara que votó a favor de la ley, como hicieron todos los republicanos de Carolina del Norte.

También podrían usar el proyecto como arma política contra senadores republicanos en estados como Texas, Iowa, Ohio y Alaska, en donde hoy las carreras parecen poco competitivas pero podrían cambiar.

El impacto político de la ley podría extenderse incluso más allá de 2026. Como las disposiciones sobre Medicaid no se aplicarán hasta después de las elecciones, los demócratas podrían usarlas en 2028 contra senadores como Ted Budd (Carolina del Norte) y Ron Johnson (Wisconsin), ambos votaron a favor del proyecto.

6. Vance: voto decisivo y posible candidato presidencial en 2028

El vicepresidente JD Vance fue el voto decisivo para aprobar el proyecto en el Senado. Pero algunas de sus disposiciones podrían perseguirlo si decide postularse a la presidencia en 2028.

Aunque Vance se presentó como un defensor de la clase trabajadora cuando llegó al Senado en 2023, esta ley fiscal favorece desproporcionadamente a los más ricos. Y aunque en el pasado se manifestó en contra de los recortes a la salud, recientemente pidió a los estadounidenses centrarse en las disposiciones sobre migración del proyecto, y no en lo que llamó “minucias”.

