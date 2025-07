Debe preocupar actual pasividad del “masismo”

Pese a algunas declaraciones “furibundas” por parte de dirigencia “evista”, provoca extrañeza la pasividad en la mayor parte de las corrientes del MAS. Advierten la posibilidad de que se haya iniciado toda logística para desestabilizar a una nueva administración, tal como adelantan algunos criterios al respecto. Apuntan a los distintos conglomerados progresistas que componen el denominado “Socialismo del Siglo XXI”, como los gestores y financiadores de una posible conspiración contra el próximo gobierno.

Fuente: El Diario

Advirtiendo tranquilidad en el panorama político nacional, sobre todo en el bloque de fuerzas afines al “masismo”, el analista y abogado constitucionalista, Williams Bascopé, advirtió que las amenazas vertidas contra el actual proceso electoral y la pasividad en las corrientes del partido azul pueden ser parte de un plan para retomar el poder boicoteando al próximo gobierno, todo digitado y financiando por el progresismo internacional.

En criterio del destacado jurista paceño, pese a algunas declaraciones “furibundas” por parte de una dirigencia radicalizada en el “evismo”, amenazando la realización de las elecciones generales, provoca extrañeza la pasividad en la mayor parte de las corrientes del Movimiento al Socialismo (MAS), donde ‘evistas’, ‘arcistas’, ‘androniquistas’ y ‘choquehuanquistas’ parecen haber calmado su postura y se preparan para asumir los resultados del 17 de agosto.

“Hoy en día, esa pasividad del masismo es algo a lo que no estamos acostumbrados de ellos y tal vez se esté planeando algo perverso y radical para el futuro”, advirtió.

Sin minimizar las peligrosas amenazas contra la realización de los comicios 2025, Bascopé precisó que la supuesta pelea y fractura interna en el partido azul puede consolidarse o diluirse en el futuro, sin embargo, en la actualidad urge la llegada de una nueva administración que resuelva los problemas más urgentes del país y su población, por lo que ningún acto o declaración que amenace este anhelo de la gente debe pasarse por alto.

Volviendo al tema de la “pasividad masista”, el jurista alertó que el perfil bajo de los candidatos de este bloque, sumada a la cuestionada y reiterada ausencia de su principal referente, Andrónico Rodríguez, puede deberse a que existen planes para no dejar el poder, o retomarlo en el menor tiempo posible, pasadas las elecciones.

Entre las posibilidades planteadas por Bascopé figuran el que se busque repetir un “escandaloso fraude” como en 2019, la ejecución de algún atentado o convulsión nacional que obligue a suspender la jornada de votación actualmente programada para el 17 de agosto, o que en filas del “masismo” exista resignación al hecho de perder los comicios presidenciales y se haya iniciado toda la logística para desestabilizar a una nueva administración, tal como adelantan algunos criterios al respecto.“Es posible que esta receta se cumpla y al próximo gobierno le vayan a conspirar y le hagan la vida imposible aprovechando la delicada situación económica a la que ellos mismos han llevado al país. Esta puede ser realmente la receta a la que se está apostando”, expresó.

Para el analista, es muy posible que estos planes se originen desde el exterior del país, a través de los distintos conglomerados progresistas que componen el denominado “Socialismo del Siglo XXI” y su oscuro financiamiento vinculado a temas y procedimientos reñidos con la democracia.

“Creo que el hecho de que no estén asistiendo a sus debates o retrocediendo en sus posturas, no es porque se están resignando, sino porque ellos van a empezar a ejecutar su plan haciendo que el próximo gobierno no dure más de dos años”, sostuvo Bascopé, reiterando que la dirigencia, militancia y toda la base del masismo tiene amplia experiencia en bloquear, convulsionar y conspirar en coordinación con “sectores sociales y sindicatos prebendalizados” dispuestos a oponerse a todo lo que proponga una nueva administración para sacar al país de la crisis.

“No hay que estar distraídos porque están tramando algo que puede ser muy oscuro para el país”, finalizó.

