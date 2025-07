Del Castillo plantea la disminución progresiva del uso del mercurio y endurecer las sanciones contra quienes provoquen incendios

Para evitar los efectos negativos en el medio ambiente, el candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, planteó que el uso del mercurio en el país pueda disminuir progresivamente y que se endurezcan las sanciones contra los incendios forestales.

El candidato del partido en función de gobierno reconoció que en Bolivia persisten los efectos nocivos en la salud que ocasiona el elemento químico, principalmente, en los pueblos indígenas que viven en los lugares aledaños con la actividad minera.

Por ello, consideró que el país debe cumplir el Convenio de Minamata, vigente desde 2013, sobre el mercurio el cual apunta a proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos del mercurio.

“En Bolivia hay que hacer empezar a reglamentar, hay que ir disminuyendo gradualmente el uso de mercurio”, afirmó en entrevista con ERBOL en el espacio El Ánfora.

Un estudio de 2023 de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) reveló que la contaminación por mercurio afecta a seis pueblos indígenas del norte de La Paz, quienes superan de dos a siete veces el límite permitido.

El límite de concentración de mercurio permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1 ppm (parte por millón). Las concentraciones de mercurio de los pueblos indígenas del norte de La Paz variaban entre 1,9 ppm y 6,9 ppm.

El mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.

Respecto a la defensa del medio ambiente propuso que su plan de gobierno contempla la elaboración de un nuevo compendio normativo sobre la Madre Tierra para evitar los incendios forestales que se presentan principalmente en el oriente boliviano.

Junto a esa acción, propuso endurecer las sanciones para frenar que los aprehendidos por estos delitos, puedan evitar ser procesados y salir de la cárcel.

“¿Qué necesitamos hacer?, endurecer las sanciones con procedimientos mucho más cortos para que esas personas no salgan de las cárceles y eso no es un problema solo el tema ambiental si no es un problema de todo el derecho penal”, añadió.

En ese marco, consideró que deba existir una sola autoridad que pueda agrupar a la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque) para que se encargue de la protección de la Madre Tierra y monitoreo de incendios.