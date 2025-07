Detienen a una estrella australiana de ‘reality’ por asesinar y decapitar a su novio

Fuente: https://actualidad.rt.com

Una figura conocida de la televisión australiana, Tamika Chesser, ha sido detenida por asesinar a su novio, Julian Story, cuyo cuerpo fue encontrado sin cabeza y desmembrado en su apartamento.

El cuerpo de Story fue localizado el 19 de junio severamente descuartizado tras un pequeño incendio. La cabeza de la víctima aún no ha sido hallada, lo que dificulta la investigación y afecta a la familia, que busca darle un entierro digno.

Además del cargo principal por asesinato, como reportan los documentos de la Policía, se le imputan delitos relacionados con la agresión a un agente policial durante su arresto y la manipulación de restos humanos para entorpecer la pesquisa.

También se señala que no se conoce el motivo del crimen. No obstante, la hermana de Chesser afirmó que no es culpable. Explica que ha vivido una vida llena de dificultades emocionales y psicológicas que han deteriorado su salud mental, y que nunca habría cometido un acto tan violento.

Mientras tanto, Chesser se encuentra bajo custodia en un centro de salud mental. Deberá responder ante la corte el diciembre.