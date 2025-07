Detuvieron en Dubái a «La Maldad» Estigarribia, un hombre clave de Marset

El mano derecha del narcotraficante uruguayo fue detenido en Emiratos Árabes, acusado de recibir información policial y de la Secretaría Nacional de Drogas sobre los movimientos de la organización

La Maldad Estigarribia, mano derecha de Sebastián Marset y fanático de las artes marciales eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

José La Maldad Estigarriba, catalogado como el mano derecha del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue detenido a fines de la semana pasada en Dubái, según informó el jefe de Interpol de Paraguay, Julio Maldonado. El hombre había sido funcionario de la Fiscalía de Paraguay y es sospechoso de recibir información policial y de la Secretaría Nacional de Drogas sobre el movimiento de la organización.

Estigarribia fue presentado ante las autoridades locales en Dubái, según consignó el diario uruguayo El Observador. Un informe de Interpol señala que se solicitó formalmente la extradición a Paraguay, donde es requerido por la Justicia por su vinculación a la organización de Marset. Se presume que el detenido tuvo un rol crucial dentro de la organización criminal que encabeza el uruguayo.

La Maldad Estigarribia, mano derecha de Sebastián Marset y fanático de las artes marciales, fue detenido en Dubái (Captura Telemundo/Canal 12)

La Maldad Estigarribia es identificado por los medios de paraguayos de ser administrador y testaferro de la organización de Marset. Fue parte de la Fiscalía paraguaya hasta 2017, cuando renunció a su cargo como asistente fiscal luego de que le iniciaran un sumario. Poco después, comenzó a formar su propia empresa y a vincularse con el narco.

Sin embargo, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que Estigarribia inició su vínculo con Marset mientras trabajaba para la Fiscalía.

Estigarribia era propietario de dos empresas. Una en el área de artes marciales – de hecho, llegó a presidir la Federación Paraguaya de Artes Marciales Mixtas– y otra en el sector gastronómico. También se vinculó con grandes gimnasios y con una cadena de comida.

Estigarribia fue propietario de Team Force, un gimnasio dedicado a las artes marciales y ubicado en Asunción (Captura Telemundo/Canal 12)

Estigarribia mostraba en sus redes sociales tener una fuerte afición por las artes marciales y también participó de algunos combates.

Además de su rol como testaferro de Marset, La Maldad también fue guardaespaldas de Gianina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo que fue detenida hace un año en España y luego extraditada a Paraguay, consignó el medio uruguayo.

Estigarribia fue propietario de Team Force, un gimnasio dedicado a las artes marciales y ubicado en Asunción. Este centro de entrenamiento fue allanado en el marco de los operativos de A Ultranza, la mega causa antidrogas más grande de la historia del país. El ahora detenido estaba siendo investigado por presunto lavado de activos en tornos de artes marciales mixtas, informó Montevideo Portal.

La Maldad Estigarribia, mano derecha de Sebastián Marset y fanático de las artes marciales, fue detenido en Dubái (Captura Telemundo/Canal 12)

Y, mientras buena parte del entorno de Marset se encuentra detenido, el narcotraficante uruguayo permanece prófugo desde hace dos años. La última vez que se lo descubrió fue escondido en su faceta de jugador de fútbol en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Sin embargo, de allí logró escapar y su paradero se desconoce.

El narcotraficante se ha expresado a través de videos que envía a los medios o entrevistas televisivas. La última vez que se expresó fue luego de la extradición de su pareja. En esta ocasión, lo hizo a través de una carta que envió a medios de comunicación En el texto, pidió que dejen de “perseguir” a su familia. “Si van a seguir haciendo una persecución a mi familia, más vale que tengan los huevos bien puestos”, escribió Marset. Señaló que tiene “media ciudad tomada” y aseguró que “con tiempo y dinero” va a solucionar su “problema”.

Marset reconoció que contra él sí hay pruebas. “Las únicas pruebas que tienen contra mí –y acepto que las tienen, porque no soy mentiroso ni me creo que gané dinero jugando al fútbol– no les sirven de nada, porque han violado las leyes de entrega”, expresó.

El narco uruguayo Sebastián Marset durante una entrevista con el programa Santo y Seña

“Agarrarme no me van a agarrar nunca porque inteligencia tienen cero”, dice en otro fragmento.

La carta finalizó con el pedido de que liberen a la madre de sus hijos –que “está sufriendo indebidamente”– y se muestra dispuesto a acordar: “Si en algún momento quieren llegar a un acuerdo conmigo, mis abogados pueden sentarse a escuchar, pero dejen a mi familia en paz. Yo sé que nada es gratis, pero digan la cifra y terminemos con esta farsa”.