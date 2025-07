Dirigente arcista afirma que Morales no cejará en su candidatura y que Andrónico no ‘se destetó’ del expresidente

Hugo Salvatierra afirma que esa es la intención del exmandatario, aunque eso implique poner en riesgo las elecciones.

eju.tv / Video: DTV

Aunque está formalmente inhabilitado para participar en las elecciones nacionales, Evo Morales no se rendirá en su objetivo de volver a ser candidato presidencial; así lo advirtió el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Hugo Salvatierra, quien aseguró que el exmandatario ‘no va a descansar por su candidatura’ y que está decidido a forzar su habilitación, incluso si eso significa comprometer la estabilidad democrática y electoral del país.

La declaración del dirigente se produce tras las advertencias de diferentes sectores afines a Morales, los cuales advirtieron que no habrá elecciones nacionales si el expresidente no es habilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta el 13 de agosto, fecha límite para que las organizaciones políticas hagan sus últimas sustituciones, tal cual reza la Ley 026 del Régimen Electoral. La amenaza que generó reacciones en distintos sectores sociales y políticos, porque, estiman que se trata de una estrategia coordinada para presionar al ente electoral y condicionar el proceso democrático.

Foto: captura de pantalla

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Quien conoce a Evo Morales sabe que no va a descansar, desde que saleó la primera sentencia él sabía que no estaba habilitado; pero, nos hace una (guerra) psicológica a todos los bolivianos, eso de decir que sin mí no hay elecciones, va a haber elecciones el 2025. Sus amenazas ya no van, la población quiere que haya elecciones y nosotros vamos con ello”, afirmó el dirigente cruceño afín al presidente Luis Arce.

Asimismo, afirmó que Morales tiene aún cartas bajo la manga; por ejemplo, calificó de falso el distanciamiento entre el líder cocalero y Andrónico Rodríguez y dijo que es un recurso que utilizará si no es habilitado, así como el acercamiento con la alcaldesa y candidata presidencial por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) Eva Copa, quien tiene a varios alfiles de Morales en sus listas de candidatos.

Foto: captura de pantalla

“Hay gente en las dos listas que trabajaron muy de cerca con Evo Morales. La pelea que Evo está enojado con Andrónico no se la cree nade, cuando Andrónico aceptó la candidatura dijo que siempre estuvo con Evo y su candidata a vicepresidenta dice que es su jefe todavía y que si llegan al gobernó no habrá ningún recurso contra Evo Morales, ahí uno se da cuenta que ellos por su propia boca se queman”, aseveró.

Pese a que Morales dijo en días pasados que acatará el fallo que le impide ser candidato, las señales de su entorno indican lo contrario. Desde declaraciones incendiarias de organizaciones aliadas hasta movimientos políticos que buscan desestabilizar la frágil estructura del gobierno de Luis Arce, algunos analistas apuntan a que el dirigente cocalero continúa buscando forzar su retorno al poder, con o sin sigla partidaria.

Foto: captura de pantalla

‘Andrónico y Prado son Evo y Álvaro’, dijo Salvatierra, quien considera que el binomio presidencial de la facción que aparentemente se desprendió del evismo es solo una prolongación del viejo proyecto que Morales y García Linera lideraron por más de una década. Por ende, apuntó que Rodríguez no tiene autonomía ni liderazgo propio, y que su fórmula fue armada para mantener la influencia de Evo desde la trastienda.

“Evo va a tener el poder detrás de Andrónico. A mí no me digan que Andrónico se destetó de Evo, son mentiras, para que Andrónico conglomere la votación tanto de indecisos como de gente que no sabe si apoyar a Eduardo o a Andrónico, más se encarga de atacar a Andrónico, para que la gente diga ya no están juntos y votemos por Andrónico. Encima a Mariana Prado la pone Álvaro García Linera porque cree que le va a sumar votos”, puntualizó el dirigente.

Foto: captura de pantalla

A pesar de los fallos, divisiones internas y pérdida de sigla, Evo Morales sigue como un actor central de la política boliviana. Su persistencia por volver al poder, incluso en contra de la Constitución y del propio partido que fundó, podría convertirse en el mayor obstáculo para la estabilidad electoral del país. El riesgo no solo es político, es democrático. ‘Evo no va a descansar por su candidatura’, sentenció el dirigente cruceño.