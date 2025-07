Disponen reabrir investigación contra un hombre sindicado de la violación de un niño en el municipio de Viacha

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, dispuso que se reabra la investigación contra el ciudadano Juan P. L. V., sindicado del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente que habría cometido contra un menor en el municipio de Viacha.

Fuente: Erbol

El sujeto se había favorecido con una resolución de rechazo, que había descartado el caso, pero el fiscal departamental consideró que existen indicios para continuar las investigaciones y revocó esa decisión inicial.

“Los indicios que teníamos sobre la participación de este ciudadano, más los actos pendientes, como ser el informe psicológico, la valoración social del menor, que ahora ya tiene 12 años, y la declaración del sindicado, hacen, pues, exclusivamente que se deba continuar con las investigaciones”, señaló Torres.

El rechazo se había emitido en febrero de este año, cuando la fiscal del caso argumentó que no se pudo colectar mayores elementos de investigación, que la etapa preliminar no puede durar de manera indefinida y que el sindicado no prestó su declaración informativa.

Sin embargo, el fiscal departamental Torres explicó que se debía responder a la presunción de verdad, establecida en la ley 548, mediante el cual se establece que todo lo manifestado por el menor de edad tiene principio de veracidad.

El hecho se conoció el 23 de diciembre de 2023, cuando el niño fue agredido por otra persona (su padrastro), por lo que la madre y familiares del menor denunciaron el caso a la Policía. Sin embargo, en su declaración, el niño, ahora de 12 años, reveló que, cuando tenía siete años, sufrió una primera agresión por parte de Juan P. L. V., quien era ayudante de cocina de su abuela.

“Le estamos mencionando a la autoridad fiscal que realice cada una de las actuaciones con la debida diligencia, selectividad y con una justicia pronta y oportuna, más aún por los antecedentes que han manifestado anteriormente. Y es por esa situación que el Ministerio Público ha revocado la resolución de rechazo”, reiteró la autoridad fiscal.