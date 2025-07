“Dos niñas quedaron huérfanas”: Familiares de fallecidos en el accidente sobre la carretera Bioceánica, piden justicia

La familia es de escasos recursos, señalan que dos niñas quedaron huérfanas tras perder a sus padres en el trágico accidente suscitado en la ruta Bioceánica, Santa Cruz. Piden justicia y apoyo económico para las menores y para los gastos fúnebres.







Fuente: Red Uno

El padre de las personas fallecidas en el trágico accidente suscitado este martes en la carretera Bioceánica, Santa Cruz, pide justicia e investigar el hecho, después de perder a cinco miembros de su familia, producto de este hecho.

“Los estamos trasladando a mi casa, y recién veremos de dar solución porque me quedan dos nietas que mantener, ahora esas dos niñas no tienen ni madre, ni padre, son dos niñas que requieren el apoyo por favor, no hay justicia”, manifestó el abuelo de las menores.

Según el familiar de las cinco personas fallecidas, todos ellos eran miembros de una familia, que viajaban a cosechar maíz, justamente fueron a ayudar a la madre para terminar el trabajo que se debía de realizar.

Piden a las autoridades investigar el caso, ya que señalan que en los últimos meses los accidentes se hicieron frecuentes en ese lugar, se presume que no existía señalización. Así mismo, piden apoyo económico para cubrir los gastos fúnebres, y la atención de los familiares que aún se encuentran internados y resultaron heridos en el accidente.

Los cuerpos llegaron a un domicilio ubicado en el barrio Agua Dulce en Yapacaní, donde permanecerán en esta jornada, la familia es de escasos recursos, si usted desea colaborar puede dirigirse a ese lugar.