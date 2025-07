“El Estado creó pruebas y manipuló testigos”, denuncia abogado de Jeanine Áñez

La denuncia también pone bajo la lupa el rol de la exdiputada Lidia Patty, quien inició la denuncia por el denominado «Golpe de Estado I». Exigen que se investigue cómo y bajo qué condiciones prestaron sus declaraciones los testigos, y si hubo injerencia del Ejecutivo en estos procesos.

El abogado de la expresidenta Jeanine Áñez, Luis Guillén, denunció que los procesos abiertos en su contra son el resultado de un montaje judicial dirigido por el Estado. Según sus declaraciones a Correo del Sur Radio, se habrían utilizado pruebas fabricadas y testimonios manipulados para justificar las acciones judiciales contra la exmandataria, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari.

Uno de los elementos centrales de esta denuncia es el testimonio del ciudadano Oscar De la Fuente, quien recientemente, en contacto con el diario El Deber, aseguró que su declaración fue tergiversada por el fiscal Omar Mejillones, encargado de los casos conocidos como “Golpe de Estado I y II”.

“Soy testigo clave del caso Golpe de Estado I y II, yo no me he puesto en esa condición. La señora (exdiputada del MAS) Lidia Patty me ha ofrecido como testigo porque seguramente me ha visto en esos lugares. He declarado por 12 horas. En ninguna parte he acusado al señor Camacho, Pumari o a la señora Áñez. Ellos (los fiscales) han mal utilizado mi declaración para incriminar a esas personas, yo no los incrimino”, afirmó De la Fuente.

Guillén sostiene que este tipo de testimonios manipulados son parte de una práctica sistemática de fabricación de procesos con fines políticos. “A esta persona la han utilizado en varios procesos, y ahora hasta se ve involucrada en otros casos del Estado. Esto es evidencia de que los procesos contra Áñez fueron montados”, denunció.

El abogado también cuestionó cómo el Ministerio Público presentó primero una imputación con la declaración de De la Fuente como pieza clave y, posteriormente, emitió una segunda imputación en la que se reemplazó su testimonio por el de Teresa Morales. “Parece que se dieron cuenta de que ya habían utilizado demasiado a este testigo en otros casos”, apuntó.

En la primera audiencia de medidas cautelares contra Áñez se usaron tres testimonios principales: Lidia Patty, Oscar De la Fuente y Teresa Morales. Guillén sostiene que estos elementos están contaminados y exige que se investigue a fondo cómo fueron construidos.

“Lo que se está revelando es que el Ministerio Público utiliza declaraciones de personas con poca credibilidad, y que luego se retractan o denuncian haber sido manipuladas”, señaló Guillén, quien también recordó las declaraciones del exministro Iván Lima sobre que la decisión de llevar el caso por la vía ordinaria fue una decisión política.

Por su parte, Jeanine Áñez exigió públicamente que la Fiscalía General del Estado inicie una investigación sobre las declaraciones de De la Fuente, que, según ella, fueron falsas o manipuladas por el Ministerio Público. “Detrás de cada acusación falsa hay delitos cometidos contra los derechos fundamentales de quienes fuimos perseguidos y encarcelados injustamente”, expresó la exmandataria.

La denuncia también pone bajo la lupa el rol de la exdiputada Lidia Patty, quien inició la denuncia por el denominado «Golpe de Estado I». Guillén exigió que se investigue cómo y bajo qué condiciones prestaron sus declaraciones los testigos, y si hubo injerencia del Ejecutivo en estos procesos.