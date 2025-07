El termómetro bajó más y este jueves es el día más frío del año en Santa Cruz

Este jueves se convirtió en el nuevo día más frío en lo que va del año pues el termómetro bajó a lo 8 ° C; sin embargo, Luis Alpire, director del Señor del Clima, adelantó que la próxima semana el termómetro subirá más.

Fuente: Unitel

“Amanecimos hoy con 8 ° C y la sensación térmica fue de solo 5 ° C. Hoy pasa a ser hasta ahora el día más frío del 2025”, sostuvo

Aunque no lo crea , el termómetro bajó aún más este jueves en Santa Cruz, que se convierte en el día más frío de año, pues el termómetro marcó 8 grados (° C), uno menos que el miércoles, informó el director del Señor del Clima, Luis Alpire.

Apire ya adelantaba anoche que el termómetro bajará aún más. Aunque, destacó, que a diferencia de todos los días de esta semana, la máxima subirá hasta los 19 o 20 ° C.

[Foto: RRSS] / El frío se siente este jueves en Santa Cruz

Precisó que el viernes la mínima será de 10 ° C y la máxima de 24 ° C; sábado la mínima de 12 ° C y máxima de 26 ° C mientras que el domingo la mínima será de 14 ° C y máxima de 27 ° C. Detalló que los vientos serán moderados pues las ráfagas alcanzarán los 40 kilómetros por hora (Km/hr).

Alpire adelantó que la próxima semana la temperatura subirá hasta 29 ° C, temperaturas primaverales en pleno invierno.